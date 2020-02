PSG Mercato : Offre italienne pour la succession de Tuchel ?

En cas de nouvelle désillusion en Ligue des Champions, Thomas Tuchel devrait être remercié par le PSG. Le Paris Saint-Germain aura l’embarras du choix pour remplacer le technicien allemand s’il venait à partir de Paris.

Tuchel, une offre sur la table d’ Al-Khelaïfi ?

Thomas Tuchel ne devrait pas survivre sur le banc parisien en cas de nouvelle élimination du PSG en Ligue des Champions. Pour Tuttomercatoweb, le sort de l’Allemand aurait déjà été scellé par Nasser Al-Khelaïfi. Le portail italien révélait que le président du Paris Saint-Germain ne serait pas satisfait de la qualité du jeu proposé par son équipe.

Alors que Thomas Tuchel semble se diriger doucement vers la sortie, la direction du PSG s’active pour lui trouver un successeur une fois qu’il sera remercié. Les noms ne manquent d’ailleurs pas pour prendre le relais de l’Allemand au PSG. Pep Guardiola, Massimiliano Allegri ou encore Simone Inzaghi sont autant de prétendants.

D’après Tuttomercatoweb, la liste devrait encore s’allonger. Le média croit savoir que Nasser Al-Khelaïfi aurait reçu une proposition d’Italie pour assurer la succession de Thomas Tuchel. Selon cette source, Fali Ramadani aurait approché le président du PSG pour lui proposer Maurizio Sarri, l’actuel entraîneur de la Juventus de Turin.

Le média indique que Fali Ramadani, qui défend les intérêts de Maurizio Sarri, se préparerait à un limogeage de son client à la Juventus de Turin. Cette année, les Bianconeri ne sont plus autant redoutables qu’il y a quelques saisons et la qualité du jeu proposé est décriée. La Vieille Dame est sérieusement menacée en Serie A par la Lazio Rome et l’Inter Milan.

Le dossier Sarri déjà réglé par Leonardo ?

Comme Thomas Tuchel, Maurizio Sarri ne survivra pas sur le banc de la Juventus si celle-ci ne remportait pas la Ligue des Champions. Les Bianconeri sont d’ailleurs dans une sale posture puisqu’ils se sont inclinés (1-0) contre l’ OL en huitième de finale aller. Mais le technicien italien a peu de chance d’atterrir au PSG.

Leonardo privilégie davantage le profil de Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus l’été dernier. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a d’autres pistes comme Pep Guardiola et Simone Inzaghi, quoiqu’elles s’annoncent compliquées.