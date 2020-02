PSG Mercato : Milan AC, grosse menace identifée pour Thiago Silva

Alors que sa situation contractuelle n’a toujours pas évolué au PSG, Thiago Silva pourrait retourner au Milan AC au terme de la saison. Sauf qu’un nouvel obstacle se dresse sur le chemin de retour du Brésilien chez les Rossoneri.

Thiago Silva refoulé au Milan AC ?

Coup de froid dans l’avenir de Thiago Silva. Alors qu’il n’a toujours pas renouvelé son contrat avec le PSG, le défenseur brésilien devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Le Milan AC pourrait être sa prochaine destination comme l’avait indiqué son agent, Paulo Tonietto.

Sauf que Thiago Silva pourrait ne jamais retourner au Milan AC. Comme l’indique le portail Calciomercato.com, des changements à venir au club lombard pourraient empêcher un retour du Brésilien. Le média annonce ainsi que Ralf Rangnick pourrait prendre la succession de Stefano Pioli sur le banc des Rossoneri.

Si le technicien allemand s’installait sur le banc du Milan AC, Thiago Silva ne devrait pas signer son retour au club. Et pour cause, le technicien allemand ne souhaite pas enrôler des joueurs trop âgés et préfère donner la chance aux jeunes joueurs. A 35 ans, le capitaine du PSG a donc peu de chance de revenir dans son ancien club si Ralf Rangnick prenait la place de Pioli sur le banc.

Grosse contrainte à venir pour Silva ?

Jusqu’ici, seul l’aspect financier semblait compliquer le retour de Silva au Milan AC. Tuttomercatoweb révélait ainsi que le club italien ne pourrait pas supporter le salaire que perçoit actuellement le Brésilien au PSG. D’après le média italien, la direction lombarde peut à peine lui offrir la moitié de ce qu’il touche à Paris. Un effort au niveau financier était donc attendu de la part du défenseur.

A Paris, Thiago Silva espérait recevoir une prolongation de deux années supplémentaires avec à la clé une revalorisation salariale. UOL Esporte révélait que Leonardo ne comptait pas exaucer son compatriote. Selon le média brésilien, le directeur sportif du PSG entend réduire le salaire du capitaine parisien. Ceci pour alléger la masse salariale du club. L’avenir d’O Monstro reste toujours aussi flou.