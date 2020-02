PSG - Dijon : Coup de froid au Parc, Di Maria sort sur blessure

Le PSG reçoit le FC Dijon samedi lors de la 27e journée de Ligue 1. Alors qu’il mène (1-0), Paris a vu Angel Di Maria sortir sur blessure juste après le premier quart d’heure de jeu.

Alerte pour Angel Di Maria contre le FC Dijon

L’infirmerie parisienne pourrait enregistrer un nouveau patient. Durant le match contre le FC Dijon, Angel Di Maria a dû laisser ses coéquipiers à la 18e minute. Aux premières nouvelles, l’attaquant argentin a ressenti une alerte à la cuisse droite.

Comme le rapporte France Football, c’est à la 11e minute qu’ Angel Di Maria a fait part de sa douleur à son entraîneur Thomas Tuchel. Mais l’attaquant argentin semblait obstiner à terminer la rencontre avant de jeter l’éponge quelques minutes plus tard. Le coach du PSG a remplacé l’Argentin par l’Allemand Julian Draxler.

Inquiétude avant Dortmund

La situation d’ Angel Di Maria sera particulièrement suivie. Surtout que Thomas Tuchel est déjà privé de pas mal d’éléments pour le match retour contre le Borussia Dormund au Parc des Princes. Blessés, Thiago Silva et Ander Herrera sont déjà forfaits pour cette rencontre. Thomas Meunier et Marco Verratti sont pour leur part suspendus.

Les détails sur la gêne de l'Argentin seront connus dans les prochaines heures. En attendant, le PSG a battu Dijon 4 à 0, avec un but de Sarabia, deux buts de Mbappé et un but de Icardi.