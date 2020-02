OM : Germain crie sa frustration malgré la victoire à Nîmes

Aligné d’entrée sur l’aile droite lors du match entre le Nîmes Olympique et l’ OM (2-3), Valère Germain s’est contenté de regarder Dario Benedetto marquer les trois buts marseillais. De quoi frustrer l’attaquant de l’ Olympique de Marseille qui n’a plus inscrit le moindre but depuis le 21 septembre.

Valère Germain, une panne de but qui perdure

L’attaque de l’ OM était à la fête vendredi soir en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Rarement prolifique ces dernières semaines, le secteur offensif marseillais s’est révolté et a filé 3 buts au Nîmes Olympique. Trois réalisations de Dario Benedetto, auteur de son premier triplé sous les couleurs phocéennes qu’il a rejointes l’été dernier. De quoi faire taire les critiques qui commençaient à se faire entendre alors que l’Argentin avait perdu le chemin des filets pendant un long moment.

A l’inverse, son compère en attaque Valère Germain est toujours en panne de but. Sa dernière réalisation remonte au 21 septembre contre le Montpellier HSC (1-1). Une situation qui agace pas mal de monde, à commencer par l’ancien Monégasque lui-même. Après la rencontre à Nîmes, l’ex-Niçois a avoué que malgré la victoire, il ne se sentait pas à l’aise en rentrant aux vestiaires sans avoir avoir marqué. Sa frustration est d’autant insupportable qu’il n’a plus marqué depuis 5 mois.

Valère Germain tout de même heureux pour l’ OM

Mais Valère Germain n’est pas un trouble-fête, loin de là. Il a beau ne pas marquer, le joueur de 29 ans est « content de jouer, et même si ce n'est pas à un poste naturel,… de donner le maximum comme ce soir ». D’ailleurs, son activité « permet peut-être aussi à Bouna d'attaquer un peu plus ». Enfin, il estime que le plus important, c’est la qualification de l’ OM en Ligue des Champions en fin de saison.