PSG Mercato : Le retour de Mauro Icardi en Italie se précise

Mauro Icardi vit une deuxième partie difficile avec le PSG. Celle-ci pourrait avoir un impact sur l’avenir de l’attaquant argentin prêté avec option d’achat par l’Inter Milan.

Mauro Icardi proche d’un départ au PSG ?

L’avenir de Mauro Icardi reste une énigme du côté du PSG. L’attaquant de 27 ans est prêté cette saison avec option d’achat au Paris Saint-Germain. Il n’est pas certain qu’il aille au-delà de sa pige à Paris. Tuttosport vient encore de revéler un détail sur l’avenir du buteur argentin.

Le journal italien ne se fait pas de doute pour Mauro Icardi. Il assure que l’Argentin ne vivra pas une saison de plus avec le Paris Saint-Germain. Pour Tuttosport, le Nerazzurri va retourner en Italie au terme de la saison. Le média révèle que l’attaquant de 27 ans affiche un niveau de performance inquiétant et s’est vu doubler ces dernières semaines par Edinson Cavani, auteur de son 200e but avec Paris.

Sa prochaine destination déjà connue ?

En cas de retour en Italie, Tuttosport croit savoir que Mauro Icardi ne devrait pas retourner à l’Inter Milan. Et ce bien qu’il soit lié au club lombard jusqu’en 2022. Le journal indique que c’est du côté de la Juventus de Turin que l’avant-centre argentin devrait atterrir. Pour cela, il faudra d’abord que les Bianconeri lèvent l’option d’achat du joueur fixée à 70 millions d’euros par les Nerazzurri.

Il faut dire que Wanda Nara, la femme et agent du joueur, ne devrait pas s’opposer à un départ d’Icardi du PSG. Elle verrait d’un bon œil le retour de son mari en Italie où est installé le reste de la famille. Au fil des semaines, on peut dire que l’Argentin s’éloigne du PSG.