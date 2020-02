LOSC Mercato : Galtier est clair sur l’avenir de Victor Osimhen

Victor Osimhen assure qu’il resterait volontiers avec le LOSC, où la vie lui est agréable. S’il n’est pas contre le choix de son attaquant, Christophe Galtier se veut en revanche plus réaliste.

Victor Osimhen désireux de rester avec le LOSC

Victor Osimhen réalise une bonne saison avec le LOSC qu’il a rejoint l’été dernier. Auteur de 18 buts en 36 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant nigérian a vite fait de susciter l’intérêt de plusieurs grosses écuries, dont le Real Madrid et le FC Barcelone.

Mais il n’est pas dit que l’affaire se conclue pour ces prétendants car le buteur de 21 ans n’a aucune intention de quitter Lille OSC. Evoquant son avenir pas plus tard qu’hier vendredi, Victor Osimhen a expliqué qu’il resterait volontiers avec les Dogues si cela ne dépendait que de lui seul. Il se sent à l’aise dans le nord de la France, où « les gens sont gentils et les installations du club sont incroyables ».

Christophe Galtier plus objectif sur l’avenir de son joueur

Christophe Galtier était présent ce samedi en conférence de presse. L’entraîneur du LOSC n’a pas manqué d’évoquer l’avenir de l’ancien buteur de Charleroi. Le technicien français s’est d’abord félicité de la progression et du rôle de Victor Osimhen, qui « apporte l’insouciance et la générosité de la jeunesse, ainsi que son ambition ». L’ancien coach de l’ ASSE a ensuite rappelé que le Nigérian comptait rester avec la formation nordiste la saison prochaine.

Mais bien sûr que Christophe Galtier est un homme réaliste et loin d’être naïf. Le stratège lillois sait que « si dans quelques semaines des grosses équipes arrivent avec un intérêt », son joueur « sera obligé d’être à l’écoute ». Et le patron du banc des Dogues de conclure : « C’est la logique des choses. »