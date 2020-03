Barça : Luis Suarez répond sur l’affaire I3 Ventures

Luis Suarez a évoqué le comportement du vestiaire du FC Barcelone face à l'affaire I3 Ventures. Le président du Barça Josep Maria Bartomeu aurait signé un accord secret avec la société de communication pour vendre son image tout en discréditant certaines personnes liées au club.

Josep Maria Bartomeu fautif ?

I3 Ventures est une société de communication numérique qui a récemment fait parler d’elle. Cette société aurait signé avec le Barça un accord pour soigner et vendre l’image de Josep Maria Bartomeu. Mais le hic dans l’affaire, c’est que I3 Ventures ne s’est pas contenté de présenter le président barcelonais sous de beaux jours. Elle aurait également sali l’image de certaines personnalités du club catalan, comme le capitaine Lionel Messi, le défenseur central Gerard Piqué et les anciens Barcelonais Xavi et Victor Font.

Josep Maria Bartomeu a clamé son innocence devant les journalistes en déclarant que la société avait agi à son insu. Le dirigeant catalan a ensuite rencontré les cadres du vestiaire pour évoquer la situation. Le tout est désormais de savoir comment le vestiaire du Barça a réagi face à cette crise.

Luis Suarez révèle le comportement du vestiaire

On sait désormais comment le vestiaire a réagi face à cette polémique grâce aux révélations de Luis Suarez. Dans des propos relayés par RAC1 et rapportés par Marca, le buteur uruguayen a assuré que le vestiaire n’avait « alors pas du tout » parlé de cette crise. Même la réunion du président avec les capitaines n’a pas eu de suites puisque « ça en est resté là », assure le buteur catalan avant de confirmer que Lionel Messi et Gerard Piqué étaient présents à cette réunion.

Pour le reste, Luis Suarez n’a « même pas demandé à Leo » et assure qu’ « il n’y a pas eu de réunion dans le vestiaire » au sujet de l’affaire I3 Ventures. L’ancien de Liverpool a ensuite catégoriquement démenti les rumeurs selon lesquelles les joueurs étaient intervenus sur WhatsApp. « C’est faux », dit-il à ce propos.