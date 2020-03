TFC - Stade Rennais : Julien Stephan heureux, pas satisfait !

Le Stade Rennais, en déplacement sur le terrain de Toulouse Football Club (TFC) s’est imposé 0-2. Son entraîneur Julien Stephan a affiché son bonheur après le match avant de montrer son insatisfaction en ce qui concerne la prestation de son équipe dans son ensemble.

Le Stade Rennais de Julien Stephan brille difficilement à Toulouse

Le match TFC - Stade Rennais a tourné en faveur des bretons. Dans ce match difficile pour les Rouge et Noir, Benjamin Bourigeaud (3e minute du match) et Faitout Maouassa (83e) ont pu donner la victoire à leur équipe. Mais ce match qui avait bien commencé avec le but inscrit en début de partie est devenu difficile par la suite. Le TFC s’est révélé beaucoup plus difficile à manœuvrer que ce qu’espéraient les Rennais.

Julien Stephan, dans sa prise de parole de fin de match, n’a pas manqué d’évoquer les difficultés de son équipe, bien qu’il soit satisfait du succès de ses joueurs.

« C’est très positif de s’imposer ici. C’était l’objectif que l’on s’était fixé. On continue notre bonhomme de chemin même si rien n’est acquis, car les écarts sont trop faibles », a affirmé Julien Stephan en fin de match avant d’ajouter : « On aurait pu tuer le match en première période et si on avait su enfoncer le clou à ce moment-là nous nous serions offert une fin de match plus tranquille. On a été un peu trop passif en seconde. On a encore des choses à améliorer, mais ce sont trois points qui font du bien ».

Avec ce succès, le Stade Rennais reste 3e de Ligue 1 avec 44 points au classement. Il est obligé de battre Montpellier à domicile pour éviter d'être doublé par le LOSC (43 points) qui va se mesurer au FC Nantes en début de cet après-midi.