FC Barcelone Mercato : Josep Maria Bartomeu dit non à Xavi

Ernesto Valverde limogé, le FC Barcelone aurait voulu confier son banc à Xavi Hernandez. L’affaire a capoté parce que le président Josep Maria Bartomeu n’aurait pas accepté les conditions posées par l’ancien Barcelonais.

Bartomeu impliqué dans l’échec du dossier Xavi

En poste sur le banc d’ Al Sadd, Xavi Hernandez aurait été approché par les recruteurs barcelonais pour succéder à Ernesto Valverde, limogé en début d’année. L’ancien milieu de terrain catalan n’aurait pas refusé cette offre, mais il voulait certaines garanties avant de s’engager. Des conditions qui auraient cependant été refusées par le président Josep Maria Bartomeu. C’est seulement après le niet du dirigeant barcelonais que les recruteurs du FC Barcelone ont décidé de signer Quique Setién.

Les conditions de l’ancienne gloire catalane

Quelles étaient donc les conditions de Xavi Hernandez refusées par Josep Maria Bartomeu ? D’après les informations du Journal du Dimanche, l’ancienne gloire du FC Barcelone avait demandé que la formation et le recrutement lui soient confiés. En outre, Xavi Hernandez désirait débarquer avec ses hommes à lui, dont Jordi Cruyff. Des conditions que Josep Maria Bartomeu aurait jugées inacceptables. D’où l’échec de la piste menant au champion du monde 2010.

Quique Setién, un bon coup pour le FC Barcelone ?

Quique Setién a finalement été recruté pour succéder à Ernesto Valverde. Le tout est désormais de se demander si l’ex-entraîneur du Betis Séville est une bonne prise pour le club catalan. Difficile de répondre par l’affirmative vu les premiers résultats du technicien espagnol. On sent l’écurie barcelonaise toujours en difficulté dans les automatismes. Par ailleurs, Quique Setién n’a pas un palmarès ronflant. D’ailleurs, Il n’a pas fait un foudre de guerre du Betis Séville et n’a pas non plus été présent en Ligue des Champions.

Laissons Quique Setién faire ses preuves.