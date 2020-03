Nîmes - OM : Un gros bémol au triplé de Dario Benedetto

Dario Benedetto a éclaboussé le match Nîmes Olympique - OM (1-3) de vendredi dernier de son talent. Il a inscrit à lui tout seul les 3 buts marseillais de cette rencontre. Alors que les fans de l' Olympique de Marseille célèbrent les trois points pris par leur équipe, il se trouve des gens pour décrier une particularité du buteur argentin.

Dario Benedetto, grand tueur que face aux petits ?

Le Nîmes Olympique n’a pas pu empêcher l’ OM de renouer avec la victoire, après la défaite contre le FC Nantes au Vélodrome (1-3). Dario Benedetto a été le bourreau des Nîmois. L’ancien de Boca Juniors a tout simplement inscrit les 3 buts de l’ Olympique de Marseille de cette rencontre.

Dario Benedetto a d’abord répondu à l’ouverture du score de Zinedine Ferhat (5’) en concluant une action collective initiée par Boubacar Kamara avec Bouna Sarr dans la boucle (10'). L’ex-Xeneize est ensuite parti à la limite du hors-jeu sur une passe de Dimitri Payet pour lober le gardien nîmois (37’). Et pour le 3e but, c'est un tir puisant qui a eu raison de Paul Jean-François Bernardoni.

Le triplé de Dario Benedetto ne fait cependant pas lever tout le monde de son banc. Selon, La Provence, ses détracteurs lui reprocheraient de ne marquer que contre les mal classés de Ligue 1. Un reproche assez surprenant puisque le LOSC n’est pas mal classé du tout dans le Championnat de France. Il avait marqué contre les Lillois à la 69e minute du match du 16 février dernier. Aussi Mario Balotelli, à qui il serait comparé par certains, n'a pas vraiment fait mieux que lui sur le Vieux Port. L'italien n'a marqué aucun but contre des clubs plus grands que Lille, Asse et Nantes lorsqu'il portait le maillot phocéen.

Sous le maillot de l' Olympique de Marseillais, Balotelli n'a inscrit que 8 buts, Benedetto lui est déjà rendu à 11 buts en Ligue 1.