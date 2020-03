Asse Mercato : Claude Puel, la direction prend une décision forte

Recruté début octobre pour sauver l’ ASSE de la dérive, Claude Puel n’y parvient toujours pas. De quoi justifier une prochaine décision des dirigeants de l’ AS Saint-Étienne de se séparer du technicien français ?

Claude Puel va-t-il sauver l’ ASSE ?

Après une bonne saison 2018-2019 sous le coaching de Jean-Louis Gasset, l’ ASSE a terminé 5e de Ligue 1, place alors qualificative en Ligue Europa. L’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG ayant quitté le club en fin de saison, les dirigeants stéphanois ont confié le banc à Ghislain Printant. Un choix qui s’est rapidement avéré catastrophique. Pour arrêter l’effondrement total, l’ex-entraîneur du SC Bastia a été limogé au profit de Claude Puel, le 4 octobre dernier.

Mais 5 mois plus tard, le bilan de Claude Puel est loin d’être satisfaisant; il est même inquiétant. L’ ASSE reste sur une série de 5 matches pour 1 point pris et se situe à la 15e place de Ligue 1 avec 29 points, à 15 points du podium et à 2 points du Nîmes Olympique, premier relégable. Un bilan pas très flatteur qui pourrait justifier un limogeage du coach ?

La direction a tranché pour l’avenir du coach

Pourtant d’après les informations divulguées par Téléfoot, Claude Puel ne risque pas d’être limogé. Mieux, les dirigeants foréziens continuent de lui faire confiance. Le technicien français n’est donc pas menacé pour son avenir alors qu’il se déplace ce soir sur la pelouse de l’ OL pour le derby. C’est donc en toute sérénité que le stratège stéphanois ira défier les Lyonnais.

La mise à l'écart de Stéphane Ruffier par Claude Puel, dans la quasi-indifférence des dirigeants de l' As Saint-Etienne, confirme un peu plus cette décision de faire confiance au coach.