Liverpool : Surprise! Ismaila Sarr fait plier les hommes de Klopp

Qui l’eût cru ! L’invincible Liverpool a chuté face à Watford (0-3) samedi. L’ancien Rennais Ismaila Sarr a été le bourreau des joueurs de Jürgen Klopp.

Liverpool vaincu par Ismaila Sarr

Le football réserve parfois des surprises comme celle que viennent se vivre les Reds samedi. Liverpool a tout simplement été battu par Watford (0-3). Une défaite surprenante alors que les hommes de Jürgen Klopp étaient sur une série de 26 victoires et 1 match nul. Encore plus surprenant, la défaite a été infligée aux Reds par Watford, 17e de Premier League, un club à la lutte pour le maintien. Pour le Daily Express, Jürgen Klopp et ses joueurs ont été « humiliés » tout simplement. Une surprise qui porte un nom ; Ismaila Sarr.

Et c’est Watford qui tombe les Reds ?

Liverpool, malgré son jeu musclé en défense avec Virgil Van Dijk,Joël Matip et Andrew Robertson, n'a pu résister à l'ancien Rennais. Ismaila Sarr a marqué 2 des 3 buts de Watford. De quoi convaincre The Independent de barrer sa Une avec le jeune sénégalais. L’entraîneur allemand Jürgen Klopp a reconnu la prestation moyenne de ses joueurs et a parlé de défaite méritée.