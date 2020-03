OM : Florian Thauvin jouera-t-il vraiment contre Amiens SC ?

Opéré en septembre, Florian Thauvin était censé faire son grand retour avec l’ OM en décembre. Un retour reporté plusieurs fois au point que l’ailier droit de l’ Olympique de Marseille ne réapparaîtrait que vendredi prochain, lors de la réception de l’ Amiens SC. Un retour programmé que le joueur ne souhaite plus voir reporter ?

Florian Thauvin, un retour reporté plusieurs fois

Florian Thauvin s’était blessé à la cheville droite lors d’un match amical entre l’ OM et les Glasgow Rangers (0-4) en juillet dernier. Ce n’est que 2 mois plus tard, le 13 septembre, qu’il a été opéré, après seulement 11 minutes de jeu contre l’ ASSE (1-0). Son retour à la compétition était prévu en décembre, soit 3 mois plus tard.

Un retour qui a ensuite été décalé parce que la blessure de Florian Thauvin réclamait une intervention plus lourde que le chirurgien anglais James Calder et son staff ne l’avaient d’abord cru. Le retour de l’ancien Magpie a alors été reporté à février. Une date qui semblait tenir la route puisque le joueur, après avoir été soustrait de la responsabilité du médecin par André Villas-Boas, s’était remis à un entraînement intensif. Mais le mois de février est fini et le champion du monde n’est toujours pas revenu. Le technicien portugais avance une nouvelle date, le vendredi 6 mars lors de la réception de l’ Amiens SC. Cette nouvelle date sera-t-elle enfin respectée ?

L’Orléanais fatigué d’être renvoyé aux calendes grecques ?

Florian Thauvin est donc absent depuis 5 mois et demi. Une absence qui commence à lui peser. L’attaquant « a des fourmis dans les jambes », selon les confidences de son coéquipier Morgan Sanson à Dimanche Ligue 1 sur beIN SPORTS. L’ancien Montpelliérain assure que « ça le démange de reprendre les séances collectives… » dans l’espoir de revenir effectivement contre les Amiénois.

Alors, attention à un nouveau report. Le joueur de 27 ans pourrait ne pas apprécier…