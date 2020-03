Real - Barça : Ferland Mendy lance une pique avant le Clasico

Dimanche, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone pour la 26e journée de Liga. Ferland Mendy en a profité pour tancer les Blaugrana avant ce classique du football espagnol.

Ferland Mendy lance les hostilités pour le Clasico

Le Real Madrid joue gros dimanche. L’équipe de Zinedine Zidane reçoit le Barça à Santiago Bernabeu lors de la 26e journée de Liga. Un match crucial pour les Merengue qui en cas de victoire reprendront la première place du championnat à leurs ennemis jurés. Avant ce choc, Ferland Mendy a piqué les Catalans au vif.

L’ancien latéral de l’ OL est revenu sur son choix de signer au Real Madrid plutôt qu’en faveur du Barça l’été dernier. « Mon choix entre le Real Madrid et le Barça ? C’est le Real tout simplement », a révélé Ferland Mendy au micro de Téléfoot. L’ancien lyonnais ajoute également que la présence de Zidane était « un plus » tout comme celle de ses compatriotes Raphaël Varane et Karim Benzema.

Mendy titulaire contre le Barça au Bernabeu ?

« Ils me donnent beaucoup de conseils et cela se passe très bien avec eux », a expliqué Ferland Mendy au sujet de l’attaquant et du défenseur du Real Madrid. Lesquels seront attendus pour ce Clasico à Bernabeu. Auteur du bon match lors du match aller au Camp Nou en décembre, le latéral de 24 ans peut croire à une nouvelle titularisation contre les Catalans.

Après des débuts timides, Ferland Mendy semble avoir gagné sa place au Real Madrid. L’arrière gauche tricolore passe désormais pour le choix numéro 1 de Zinedine Zidane à ce poste. Pas épargné par les pépins physiques, Marcelo est désormais relégué au banc et ses performances font régulièrement l’objet de critiques dans la capitale espagnole.