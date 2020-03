Juventus Mercato : Cristiano Ronaldo, révélation de Paulo Sousa

C’est un peu à la surprise générale que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour signer avec la Juventus Turin, l’été 2018. Mais Paulo Sousa, entraîneur des Girondins de Bordeaux, n’avait pas été surpris.

Paulo Sousa, grand supporter de la Juventus Turin ?

Paulo Sousa avait passé deux saisons de sa carrière de footballeur avec la Juventus Turin. Désormais entraîneur des Girondins de Bordeaux, le Portugais garde toujours un bon souvenir de son passage dans le Piémont. Sinon, comment expliquer que le technicien portugais ait recommandé Cristiano Ronaldo à la Vieille Dame, très désireuse de remporter la Ligue des Champions ?

Cristiano Ronaldo recommandé à la Juventus Turin par Paulo Sousa

Ce conseil avait dû paraître irréalisable aux yeux des recruteurs turinois. En effet, on n’imaginait pas que la star portugaise quitterait le club de Liga après y avoir tout gagné. Et pourtant, l'ex-attaquant du Benfica Lisbonne a abandonné la Casa Blanca. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le patron du banc des Bordelais a assuré que « Cristiano Ronaldo… ramènera le trophée (la Ligue des Champions, NDLR) à Turin » et révélé qu’il était même celui qui avait conseillé au président turinois Andrea Agnelli de recruter le quintuple Ballon d’Or.

Paulo Sousa estime en outre que l’ancienne star du Real Madrid « a une influence incroyable sur ses coéquipiers » et « veut encore s'améliorer et atteindre de nouveaux objectifs » malgré son âge avancé (35 ans).

On n’attend plus que de voir l’ex-Mancunien remporter la Ligue des Champions avec la Juventus Turin.