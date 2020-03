PSG, Inter Mercato : Mauro Icardi déjà à l'oubli à Milan ?

Prêté cette saison avec option d’achat au PSG, Mauro Icardi semble parti pour ne pas aller au-delà d’un an avec le Paris Saint-Germain. Alors qu’un retour en Italie se dessine, l’attaquant italien ne devrait pas rentrer à l’Inter Milan.

Sortie fracassante de Massimo Moratti sur l’avenir de Mauro Icardi

L’avenir de Mauro Icardi reste en suspens au PSG. L’attaquant argentin est prêté cette saison avec option d’achat par l’Inter Milan au Paris Saint-Germain. Sauf qu’il n’est plus certain que Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, lève l’option d’achat du joueur estimée à 70 millions d’euros.

Concernant l’avenir de Mauro Icardi, Tuttosport révélait que la mauvaise passe actuelle du buteur de 27 ans devrait le pousser à retourner en Italie. Mais en cas de retour, l’attaquant argentin ne devrait pas regagner l’Inter Milan. Ancien président des Nerazzurri, Massimo Moratti estime que l’avant-centre prêté au PSG ne manque pas à l’actuel 3e de Serie A.

L’ancien dirigeant intériste estime que Romelu Lukaku répond amplement aux attentes placées en lui. « C’est un grand homme d’équipe qui s’est fait aimer de tout le monde avec la bonne attitude, sur et en dehors du terrain. Un leader, généreux mais avec de grosses épaules. Si on ajoute qu’il marque beaucoup », a expliqué Massimo Moratti à La Gazzetta dello Sport.

Une bonne nouvelle pour la Juventus ?

Avec cette sortie, on peut dire que Mauro Icardi ne devrait plus retourner à Milan. Le buteur de 27 ans se rapproche davantage de la Juventus. Wanda Nara, sa femme et agent, ne devrait pas s’opposer à un départ à Turin. Celle-ci pencherait en effet pour un retour d’ Icardi en Italie, où est installé le reste de la famille.

Reste maintenant à savoir si la Juventus pourra payer les 70 millions d’euros exigés par l’Inter Milan. Un montant assez élevé vu que Mauro Icardi est encore sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en 2022.