Mercato PSG: Ander Herrera, la mauvaise affaire, vers un départ?

Le transfert de Ander Herrera au PSG à 0 euro avait été salué dans le milieu du foot, mais ce qui semblait un coup de génie des dirigeants parisiens est devenu leur plus gros flop. L’ancien joueur de Manchester United pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

Ander Herrera, le PSG s’est-il fait avoir ?

Arrivé libre au PSG, Ander Herrera a négocié un contrat qui lui fait gagner 8 millions d’euros par saison. Mais ce joli pactole, il n’arrive pas à le justifier puisqu’il est plus souvent à la clinique du club que sur son terrain. Cette saison, Ander Herrera n’a disputé que 8 matchs de Ligue 1 lors desquels il n’a inscrit qu’un but. L’espagnol de 30 ans n’est en plus pas près d’améliorer ses statistiques puisqu’il est absent plusieurs semaines pour cause de blessure.

La récurrence des blessures d’ Ander Herrera pourrait provoquer une fin anticipée de son contrat avec le PSG. L’espagnol de 30 ans est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, un contrat longue durée favorisé par sa situation de joueur libre à l’époque. Une nouvelle blessure l’éloigne en tout cas de nouveau du groupe de Thomas Tuchel. Il ne devrait pas rejouer avec les Parisiens le match de Ligue des Champions contre Dortmund.

L’avenir de Ander Herrera déjà incertain au club

Ses régulières indisponibilités font douter de sa capacité à entrer durablement dans les plans de l’entraîneur. Cette situation pourrait conduire les dirigeants à le vendre si un club venait aux nouvelles durant le mercato de l’été prochain dans le but de s’arracher ses services. C’est du moins ce que pensent des médias de son pays l’Espagne.