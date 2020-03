Lyon-Asse (2-0): Lyon se venge, Aulas charge Sainté, Puel déçu

Le derby retour Lyon-Asse (2-0) a tourné en faveur de l’ Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a critiqué les fans de l’ As Saint-Étienne pour les fights alors que Claude Puel affiche ses déceptions pour le match livré par ses joueurs…

Lyon-Asse : Lyon se reprend grâce à Moussa Dembélé

Battu à l’aller par l’ Asse sur le score de 0-1, Lyon a pris sa revanche 2-0 lors du derby retour. C’est Moussa Dembélé, l’attaquant français de 23 ans qui a offert le succès à son équipe. Le buteur de l’ Olympique Lyonnais a inscrit le premier but du match à la 27e minute avant de récidiver sur penalty en toute fin de match. Ce succès suffisait au bonheur du président Jean-Michel Aulas, mais ce dernier a été contrarié par les faits d’avant-match.

Jean-Michel Aulas dénonce la violence des fans

S’adressant aux médias après la fin du match, le président lyonnais a expliqué avoir vécu les violences entre supporters de l’ Asse et Lyon comme « une infamie ». Pour lui, ces images font « peur » parce qu’il y a des « blessés sérieux ». Plutôt que de fêter le foot comme le veut l’époque actuelle, les supporters des deux camps ont fait le choix des « affrontements ». Pour le patron des Gones, les fans de l’ As Saint-Étienne n’avaient surtout rien à faire dans la ville puisqu’ils étaient interdits de déplacement. Pour lui, ils ont fait de la provocation.

Jean-Michel Aulas trouve là aussi l’occasion de passer un message aux Ultras, qui pour lui doivent se remettre en cause. « Quand on a des matches de cette qualité et un stade magnifique, même sans supporters stéphanois, qu'on fasse des fights violents, ça n'honore pas le foot. »

Rudi Garcia avait les meilleurs joueurs du derby

Rudi Garcia était pour sa part dans la satisfaction même s’il estime que son équipe aurait pu marquer bien avant la 27’ minute de ce match Lyon-Asse. Il a surtout trouvé ses joueurs meilleurs à ceux de l’ Asse. « Je nous ai trouvés très en jambes, tous les joueurs, en tout cas mieux qu'eux sur ce plan-là », dit-il en parlant des stéphanois avant d’ajouter : « On n'a pas été récompensés, on a eu des décisions vidéo contraires. »

Claude Puel lui est dans les regrets. Il estime que ses joueurs n’ont pas été bons lors de ce match. Pour lui, la défaite était « logique sur le papier, oui. », même si ses joueurs ont eu quelques situations favorables. Il a estimé qu’ils ont manqué de maitrise du ballon à chacune de leur récupération. Ses joueurs ont trop souvent perdu les ballons, ce qui n’a pas aidé.

Lyon-Asse : malgré la déception, Claude Puel reste optimiste

Claude Puel ne voit pas tout en noir non plus. Il estime que la deuxième période du match est un « point positif » parce qu’elle montre que son équipe « aurait pu revenir dans le match, et c'est ce » qu’il retient pour la suite de la saison.

À la question de savoir s’il est « abattu ? » par la situation, il répond : « C’est sûr qu'il y a beaucoup de déception, mais il faut repartir et regarder devant pour cette demi-finale super importante qui arrive jeudi (en Coupe de France contre Rennes). »

Passé le derby Lyon-Asse (1-0 et 2-0), les Verts doivent se concentrer sur leur avenir puisque cette défaite les fait prolonger à la 16e place de Ligue 1.