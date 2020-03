Liga : Thibaut Courtois fait mieux que Casillas au Real Madrid

Thibaut Courtois fait une entrée fracassante et rapide dans la légende du Real Madrid. La victoire du Real Madrid sur le FC Barcelone lors du clasico de dimanche met Courtois devant Casillas dans un domaine précis.

Thibaut Courtois entre déjà dans la légende du Real Madrid

Courtois réussit un exploit lors de la double confrontation en championnat face au Real Madrid. En effet, le gardien international Belge a gardé sa cage inviolée contre le FC Barcelone lors des deux confrontations. Après avoir stoppé toutes les attaques du Barça au Camp Nou en décembre dernier, Thibaut Courtois a récidivé dimanche soir à domicile, au stade Santiago Bernabeu.

C'est la première fois depuis la saison 1974/75 que le Real Madrid enchaîne deux matches, à domicile et à l'extérieur, contre le FC Barcelone en Liga sans prendre de but. A l'époque, le Real Madrid avait gagné 1-0 à l'extérieur et a fait match nul 0-0 à domicile contre le FC Barcelone. Barcelone avait pour capitaine Johan Cruyff.

Globalement, la défense du Real Madrid 2019/20 impressionne

Avec seulement 17 buts concédés en 26 matches de championnat, la défense du Real Madrid impressionne. Seule la défense de l’Atletico Madrid avec 19 buts concédés en Liga peut encore faire mieux que le Real. Dimanche, c'était également la première fois que Barcelone ne marquait pas au stade Santiago Bernabeu depuis sa défaite 2-0 lors de la saison 2006/07.

La défense du Real Madrid a mis fin à une série de 12 matches à domicile contre le Barça en concédant au moins 1 but. Dans l'ensemble, la défense de l’équipe de Zidane est parvenue à conserver sa cage inviolée 15 fois en 31 matches toute compétitions confondues cette saison. De bon augure pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester City.