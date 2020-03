La semaine dernière était sans doute la plus belle de la saison pour l’Olympique Lyonnais. Toutefois, même avec un large sourire dimanche après la victoire lors du Derby contre l’ASSE, Jean-Michel Aulas a poussé un gros coup de gueule.

OL – ASSE : le gros coup de gueule de Jean-Michel Aulas

En marge de la victoire convaincante de l’Olympique Lyonnais sur l’AS Saint-Etienne (2-0) dimanche au Groupama Stadium, le président Olympien, Jean-Michel Aulas a poussé un gros coup de gueule. En effet, le président de l’OL est en colère contre les supporters stéphanois, pourtant interdits de déplacement, qui ont causés une bagarre la veille de la rencontre.

"Je l’ai vécu comme une infamie. Quand on voit ces images qui font peur, il y a des blessés sérieux, alors qu’on est une époque où le football doit être une joie et une fête. C’est vrai que les Stéphanois n’avaient rien à faire Lyon, car il y avait un arrêté préfectoral. Donc c’est une provocation. Maintenant, je pense aussi qu’il faut que les ultras se remettent en cause, car on ne peut pas avoir, quand on a des matches de cette qualité, un stade magnifique malgré le fait qu’il n’y ait pas de supporters stéphanois, de telles choses. Que ça se fasse la nuit, dans une bagarre, très dangereuse et violente, ça n’honore pas le football et ça ne nous honore pas. Quand on est dirigeant, on a peur du Coronavirus, mais on a aussi peur de ce genre d’agression," a déploré Aulas en zone mixte.

Le président de l’Olympique Lyonnais est fier de son équipe

Une victoire de prestige mercredi en Ligue des Champions sur la Juventus Turin (1-0), une victoire dimanche lors du Derby contre Saint-Etienne (2-0), l’OL a vécu sa semaine de gloire. Aulas est très heureux de l’évolution de son club.

"On a vu surtout un match d’une très grande qualité, en particulier la première mi-temps. Je n’avais pas vu l’Olympique Lyonnais à ce niveau depuis quelque temps. On avait déjà vu l’équipe à un bon niveau lors de la première mi-temps face à la Juventus. Donc ça fait très plaisir. C’est la preuve que parfois quand on s’impatiente sur la qualité du jeu, il faut être patient. On a vu que ces joueurs en avaient quand ils étaient encouragés. Ils savent sortir des matches de qualité. Quand c’est contre Saint-Étienne, ça fait doublement plaisir," a déclaré JMA en zone mixte.

Lyon est 5e de la Ligue 1 Conforama à 7 points de Rennes qui est 3e et à 6 points de Lille qui est 4e. L’objectif Ligue des Champions est toujours réalisable à 11 journées de la fin du championnat.