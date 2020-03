Real Madrid - Barça (2-0) : La presse dézingue Lionel Messi

Le Real Madrid a battu le FC Barcelone (2-0) dimanche lors du Clasico retour de Liga. Lionel Messi est pointé comme la plus grosse déception de la rencontre par les journalistes espagnols et français.

Des stats pitoyables pour Lionel Messi lors du Clasico

Lionel Messi était certainement le joueur le plus attendu du Clasico Real Madrid-FC Barcelone (2-0), dimanche soir au Santiago Bernabeu. Mais fait assez rare pour être souligné, le capitaine barcelonais était carrément à côté de la plaque, comme le montrent ses stats sur la rencontre. Très décevant pour le génie qu’il est, l’Argentin a raté 3 dribbles sur 4, perdu 11 duels sur 14 et le ballon 17 fois. Il n’en fallait pas plus pour que la presse espagnole et française fasse un tir groupé sur le sextuple Ballon d’Or.

Le génie argentin ciblé par les journalistes

L’international argentin a donc été décevant. Personne ne conteste ce fait. Mais la presse ne s’est pas contentée de constater que la Pulga a raté son Clasico. Elle a en plus fait ses choux gras de la prestation fantomatique du plus grand joueur des temps actuels.

Ainsi, Sport pense que « Leo Messi a vécu une nuit décevante, car… le Barça n’a pas su profiter des chances qu’il avait de battre Courtois ». Le média a ensuite évoqué les occasions ratées par le Barcelonais en rappelant qu’il « en a eu deux très claires, notamment un 1 contre 1 avec le Belge en première mi-temps et une course avec Marcelo, qu’a fini par gagner le Brésilien ».

Quant au journal promadrilène Marca, il constate d’abord que « Messi : l’Argentin n’a pas pu marquer et augmente sa sécheresse de buts contre le Real Madrid ». Puis le média de rappeler que le natif de Rosario « avait deux grandes chances de battre Courtois, mais cette fois le gardien blanc a gagné le match ». Mais c’est surtout la fin des propos de ce média qui est inquiétante pour l’écurie catalane. Car le journal conclut que « si Leo ne marque pas, dans ce Barca personne ne marque » et que « Messi est tombé même dans une certaine impuissance ».

Enfin, pour leur part, nos confrères de Foot Mercato ont collé un 3/10 à Lionel Messi avant d’estimer qu’ « il n’a pratiquement fait que marcher pendant toute la rencontre, montrant d’énormes limites sur le plan physique, à l’image de cette course où il est rattrapé par Marcelo en première période ». Et le site français d’ajouter que le joueur de 32 ans « n’a fait aucune différence balle au pied, n’a offert aucun ballon vraiment intéressant à ses partenaires et chaque tentative d’action individuelle s’est conclue sur un échec ».

Signalons que Lionel Messi en était à son 44e Clasico, devançant désormais Xavi Hernandez, présent 43 fois à ce grand rendez-vous du football espagnol et mondial. Une 44e participation pour laquelle le capitaine barcelonais ne gardera certainement pas un souvenir impérissable.