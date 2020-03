OL - ASSE : Les impressions de Guimaraes sur son premier derby

Recrue hivernale de l’ OL, Bruno Guimaraes a disputé son premier derby contre l’ ASSE, dimanche. À l’issue de la victoire de l’Olympique Lyonnais sur son rival (2-0), le milieu de terrain a livré ses impressions.

OL - ASSE : Bruno Guimaraes impressionné par le derby

Après son excellent match avec l’ OL contre la Juventus (1-0), en Ligue des Champions, Bruno Guimaraes a pris part au derby contre l’ ASSE, dimanche soir au Groupama Stadium. Il était titulaire dans l’entrejeu de l’Équipe de Rudi Garcia aux côtés de Lucas Tousart et de Houssem Aouar. Comme face à la Vieille Dame, le Brésilien a été brillant contre l’AS Saint-Étienne.

La victoire en poche, il a confié que ce 120e derby entre Lyon et son ennemi était « une guerre sur le terrain ». « C’était un match difficile comme le sont tous les derbies. J’avais entendu parler du derby au Brésil. C’est une véritable guerre sur le terrain », a déclaré Bruno Guimaraes sur OLTV. « Je suis très heureux d’avoir pris les trois points. J’espère que l’on va continuer à apporter de la joie à ce public lyonnais », a poursuivi le transfuge de l’Athlético Paranaense.

Bruno Guimaraes « se sent fatigué » avant le PSG

Après avoir enchainé trois matchs de 90 minutes (le FC Metz, la Juve et l’ ASSE), en l’espace de 9 jours, le joueur de 22 ans avoue qu’il « se sent fatigué ». « Deux matchs difficiles ont été joués et à partir de ce dimanche soir, il faudra bien dormir et bien s’alimenter pour être prêt mercredi soir », indiqué Bruno Guimaraes.

Notons que l’ OL affronte le PSG en demi-finale de la Coupe de France, le 4 mars à Lyon (21h10). Par ailleurs, le néo-Lyonnais a avoué qu’il a été impressionné par la folle « ambiance » du « public si tendre et passionné » des Gones. rappelons que Bruno Guimaraes a été recruté en toute fin du mercato d'hiver à 20 M€.