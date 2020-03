Ligue 1 : ça commence à devenir très chaud pour Claude Puel

Rien ne va plus à l’ASSE depuis plusieurs semaines. La défaite de dimanche est la 5e en 6 matches de Ligue 1. Entre problèmes dans le vestiaire et mauvais résultats sur le terrain, ça commence à devenir très chaud pour Claude Puel.

ASSE : la révolution Claude Puel est morte en Ligue 1 Conforama

Avec 29 points, l’AS Saint-Etienne est 16e de la Ligue 1 Conforama à deux points de Nîmes, 18e. Une situation qui n’est pas du goût de la direction, pour un club qui a terminé la saison dernière à la 4e place du championnat avec 66 points, juste derrière l’Olympique Lyonnais 3e avec 72 points. Sur le terrain, la crise est palpable.

Alors que tout avait bien commencé entre l’ASSE et Claude Puel, pour son premier match, le technicien français avait impressionné et remporté les trois points. Premier match qui était un derby face à l’Olympique Lyonnais. Après la défaite de dimanche, Puel veut rester sur la deuxième période de son équipe.

"Sur le papier, la défaite est logique, mais sur le match, on a effectivement eu des situations. On a la première occasion, mais on concède le premier but sur un coup de pied arrêté. On aurait pu faire mieux. En seconde période, on a montré qu’on pouvait aller chercher l’égalisation. On a tout donné mais on n’a pas été récompensés parce qu’on n’a pas réussi à convertir nos occasions. Je vais rester sur notre deuxième période durant laquelle on a été plus entreprenants," a déclaré Claud Puel dans des propos relayés par le site officiel de l’ASSE. C’est de nouveau trois points perdus pour les verts qui n’y arrivent plus en championnat cette saison.

AS Saint-Etienne : dans le vestiaire aussi, rien ne va plus

C’est officiel, l’ASSE lutte pour le maintien en Ligue 1 Conforama. Dans le vestiaire, le problème le plus visible est celui de Stéphane Ruffier. Le gardien stéphanois, auteur de sa pire saison depuis son arrivée à Saint-Etienne a été mis à l’écart par son entraîneur.

Pour Habib Beye, consultant Canal plus, le problème de Saint-Etienne n’est pas uniquement dans les buts, mais dans son absence d’identité de jeu. On ne sait pas quel est le projet de jeu que Puel souhaite mettre en place. Problème avec l’un des cadres, absence de projet de jeu, mauvais résultats sportif en Ligue 1, les choses se compliquent sérieusement pour l’ancien entraîneur de Leicester.