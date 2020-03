Real Madrid - Barça : Clasico, Sergio Ramos répond à Gerard Piqué

À l’issue du Clasico remporté (2-0) par le Real Madrid face au FC Barcelone, Sergio Ramos a tenu à répondre à Gerard Piqué. Le défenseur catalan a vivement critiqué le jeu du club madrilène en zone mixte.

La réponse de Sergio Ramos à Gerard Piqué

À l’issue de la victoire du Real Madrid (2-0) face au FC Barcelone, Gerard Piqué n'a pas hésité à glisser un tacle à son adversaire de la soirée. Le défenseur catalan a vivement critiqué le jeu des Merengues en première période. « J’ai vu l’un des pires Real Madrid en première période », a déclaré le défenseur espagnol en zone mixte. Une déclaration avec pour objectif de faire redescendre l’euphorie madrilène. Cette sortie de Gerard Piqué a aussitôt fait réagir le capitaine merengue.

Présent en conférence de presse, Sergio Ramos s’est fendu d’une réponse sèche au défenseur du FC Barcelone. « Je respecte toutes les opinions. Mais je signe pour gagner tous les Clasicos de cette manière », a d’abord répondu le numéro 4 madrilène. Poursuivant, Sergio Ramos a reconnu que « le FC Barcelone avait le contrôle du jeu en première mi-temps », mais les Catalans n’ont pas été « dangereux » face au Real Madrid moins inspiré. Ainsi, un score de parité (0-0) a accompagné les deux équipes à la pause.

Un précieux succès pour les Madrilènes

Cependant, la seconde période a tourné en faveur des Merengues. Les hommes de Zinedine Zidane ont davantage controlé la possession et se sont défaits du FC Barcelone grâce à une belle seconde période, ponctuée par l'ouverture du score de Vinicius Jr. (71e), puis par le but du break de Mariano Diaz (92e). Un succès à domicile qui permet au Real Madrid de récupérer la première place du championnat. « En cas de défaite, on aurait été relégué à cinq points du Barça et la situation aurait été plus compliquée, même si on se serait battu jusqu’au bout », a expliqué Sergio Ramos.

Sergio Ramos et le Real Madrid se réjouissent donc de cette victoire face au Barça. Avec ce résultat, le club madrilène est à nouveau leader de la Liga avec un point d’avance sur son rival historique.