OM : Nabil Djellit chambre Benedetto malgré son triplé à Nîmes

Critiqué pour sa longue disette de but, Dario Benedetto a réagi de la plus belle des manières en marquant un triplé lors du match entre le Nîmes Olympique et l’ OM (2-3). Mais l’attaquant de l’ Olympique de Marseille devrait se garder de croire qu’il est parvenu à mettre tout le monde d’accord sur sa véritable compétence.

Le réveil fracassant de Dario Benedetto

Bloqué à 7 buts en Ligue 1, Dario Benedetto n’avait plus marqué depuis plusieurs mois. Les critiques des observateurs avaient alors commencé à se faire entendre pour pointer les limites du buteur argentin, en qui les supporters marseillais avaient trop rapidement cru. Mais l’ancien de Boca Juniors s’est révolté en marquant 1 but à Lille et surtout 3 buts à Nîmes. Des buts qui ont à chaque fois permis à l’ OM d’obtenir les trois points de la victoire.

Nabil Djellit pas emballé par le buteur phocéen

Une performance remarquable de Dario Benedetto qui ne lui permet cependant pas de convaincre tout le monde, surtout pas Nabil Djellit. Sur son compte Twitter, le journaliste a fait remarquer que l’ex-Xeneize avait joué « 10 matchs sans exister ». Alors, le joueur de 29 ans « n’est pas devenu un attaquant de classement mondial après un triplé à Nîmes ». Et le confrère de conclure que l’Argentin « est mieux que Mitroglou, voilà tout ».

Personne n’a jamais prétendu que Dario Benedetto était un joueur de classe mondiale... La recrue estivale de l’ Olympique de Marseille devait peut-être inscrire un quadruplé pour convaincre Nabil Djellit...