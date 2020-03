Real Madrid : Coup dur pour Eden Hazard qui va se faire opérer

C’est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, au lendemain du Clasico remporté (2-0) face au FC Barcelone. Eden Hazard va passer par la case opération. L’attaquant sera écarté des pelouses durant plusieurs semaines et pourrait être indisponible pour le reste de la saison.

Eden Hazard va subir une opération

Le Real Madrid risque d'être privé de son attaquant durant une longue période. Eden Hazard pourrait bien être contraint de passer au bloc opératoire afin de soigner sa cheville droite, qui le gêne depuis déjà plusieurs semaines. En effet, l’international belge n’est pas encore sorti de cette affaire. À peine revenu de blessure, il s’est à nouveau blessé lors de la défaite du Real Madrid face à Levante (1-0). Il souffre d'une « fissure dans le péroné distal droit ».

Touché, le joueur de 29 ans a déjà manqué la rencontre contre Manchester City en Ligue des Champions, puis le Clasico contre le FC Barcelone lors de la 26e journée de Liga. Et les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour l’attaquant madrilène. Les journaux espagnols AS et Marca annoncent en choeur ce lundi qu’Eden Hazard va se faire « opérer jeudi à Dallas » de son pied droit. Une intervention chirurgicale qui l’éloignera des pelouses durant plusieurs semaines et le rendra indisponible pour le reste de la saison.

Eden Hazard risque gros

Si la durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, Zinedine Zidane s’était montré très pessimiste concernant un retour à la compétition de son attaquant. L’entraineur du Real Madrid avait expliqué qu’Eden Hazard « est très triste, je ne sais pas s'il pourra rejouer le reste de la saison ». Une absence plus longue est donc redoutée.

Le quotidien AS explique également que l’ancien joueur de Chelsea pourrait être indisponible durant deux à trois mois. Cette opération compromettrait donc ses chances de rejouer avec le Real Madrid cette saison. Une bien triste nouvelle pour les Merengues, mais aussi pour les Diables Rouges. Puisqu'Eden Hazard pourrait manquer l’Euro 2020 avec l’équipe nationale de la Belgique.