ASSE - Stade Rennais : CDF, Julien Stéphan ouvre les hostilités

Julien Stéphan, l’entraineur du Stade Rennais s’est immédiatement tourné vers la demi-finale de la Coupe de France contre l’ ASSE, après le match remporté à Toulouse en championnat.

Le Stade Rennais tient à défendre son trophée, selon Julien Stéphan

Le Stade Rennais a rendez-vous avec l’ ASSE à Geoffroy-Guichard, ce jeudi 5 mars en Coupe de France (20h55). Julien Stéphan, le coach du club breton a annoncé la couleur sur la demi-finale. Cela, après la victoire de son équipe sur le Toulouse FC (2-0) en Ligue 1.

« On va simplement se projeter sur la demi-finale à Saint-Étienne. On a un challenge très excitant. On veut défendre notre titre le plus longtemps possible », a-t-il déclaré dans des propos sur le site internet du SRFC.

Le Stade Rennais pourra-t-il réussir l'exploit contre l' ASSE dans le Chaudron ?

Détenteur du trophée national, Rennes veut conserver son titre. Pour ce faire, elle doit évidemment sortir l’AS Saint-Étienne. Selon le technicien de 46 ans, son équipe doit se préparer à « un gros match dans le chaudron dans une ambiance incroyable ». Du coup, il estime « que mon équipe devra faire un exploit, pour défendre notre titre ».

Notons que le Stade Rennais a consolidé sa 3e place en Ligue 1 et a toujours un point d’avance sur le LOSC et 7 sur l’Olympique Lyonnais, le Montpellier HSC et l’AS Monaco. Par ailleurs, l'autre demi-finale de la Coupe de France oppose l' OL au PSG ce mercredi 4 mars, au Groupama Stadium (21h05).

Pour mémoire, Rennes avait remporté la Coupe de France en 2019, aux dépens du Paris Saint-Germain, au Stade de France. C'était aux tirs au but (6 t.a.b à 5), après le temps réglementaire soldé par un nul (2-2), le 27 avril 2019.