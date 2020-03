Tottenham : José Mourinho découragé par la situation de son équipe

José Mourinho a critiqué ses joueurs, affirmant qu'ils sont "trop gentils" après leur défaite 3-2 contre les Wolves, mais a jugé le résultat "totalement injuste". Le technicien portugais est dépité.

Tottenham perd du terrain dans la course pour la Ligue des Champions

Les Spurs ont subi leur troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues dimanche contre Wolverhampton. Ce succès a permis aux Wolves de repartir du nord de Londres avec une victoire qui les place devant Tottenham au classement de la Premier League.

Les Spurs ont pris l'avantage dès le début de la rencontre grâce à un but de Steven Bergwijn, mais Matt Doherty a égalisé pour sa 250e apparition pour les Wolves. L'équipe de Mourinho a ensuite pris le contrôle du match à la pause grâce à une belle frappe de Serge Aurier, mais Diogo Jota a permis aux Wolves d'égaliser pour la deuxième fois. Raul Jimenez a offert la victoire à son équipe à la 73e minute. L’équipe de José Mourinho est désormais 7e du championnat, à 5 points de la quatrième place occupée par Chelsea. Wolverhamton de son côté est 6e à égalité de point avec Manchester United (42 points).

Tottenham : José Mourinho ne peut rien faire sans attaquants

Bien que les Spurs n'aient pas créé beaucoup d'occasions franches, Mourinho a indiqué que les statistiques de possession de Tottenham (65 %) expliquaient pourquoi le résultat était "injuste". "C'était un bon match - personne n'était content d'un nul", a-t-il déclaré. "Les deux équipes ont essayé de gagner, en jouant avec des styles différents. Nous savons que Wolverhampton est incroyablement rapide et forte en contre-attaque. Nous sommes une équipe différente," explique José Mourinho.

"Sans les attaquants, nous avons essayé différentes solutions - je pense que ça a marché dans le sens où nous avons marqué des buts et géré quelques opportunités dans des positions dangereuses. Je pense que nous avions plus de possession de balle, nous avions plus de contrôle qu'eux. Je pense que le résultat est totalement injuste pour nous," a conclu le technicien portugais.

Mourinho a tenu à souligner la capacité des Wolves à commettre des fautes tactiques à des moments clé du match. Il a souligné le fait que Ruben Neves a échappé à un carton jaune dès la première minute pour avoir commis une faute manifeste en fin d'attaque sur Lucas Moura. Sans attaquant, c’est difficile pour Tottenham. La fin de saison s’annonce longue et difficile pour les Spurs.