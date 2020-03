Real Mercato : Héros du Clasico, Mariano Diaz évoque son avenir

Mariano Diaz n’a pas eu besoin de plus d’une minute pour marquer le second but du Real Madrid contre le FC Barcelone (2-0) dimanche soir. Si Zinedine Zidane est naturellement satisfait de la prestation du Dominicain, c’est l’occasion pour ce dernier d’être clair sur son avenir.

Mariano Diaz, héros du Clasico Real Madrid-FC Barcelone (2-0)

Pour l’une des rares fois, le héros du Clasico Real Madrid-FC Barcelone (2-0), dimanche soir lors de la 26e journée de Liga, n’a pas été Lionel Messi, ni même tout autre star reconnue. Mariano Diaz a volé la vedette à tout le monde, et de quelle manière ! Privé de temps de jeu, l’ancien Lyonnais apparaissait pour la première fois cette saison, et encore dans les derniers instants de la rencontre. Un temps très bref qui n’a toutefois pas empêché l’attaquant madrilène de réaliser une prouesse en marquant le second but madrilène, une minute après son entrée en jeu et sur son premier ballon.

Mariano Diaz a tranché pour son avenir

De quoi donner des ailes à Mariano Diaz ? Selon Calciomercato.com ce lundi, l’attaquant madrilène a profité de sa prouesse pour évoquer son avenir. Un avenir qu’il verrait bien au Real Madrid, et nulle part ailleurs. Pour cette raison, il avait refusé de rejoindre le Milan AC l’été dernier. D’après le site transalpin, le joueur de 26 ans maintient sa décision de rester avec la Casa Blanca la saison prochaine malgré un temps de jeu pratiquement inexistant.

Il appartient désormais à Zinedine Zidane de se prononcer. Mais vu les difficultés du secteur offensif madrilène et la prouesse du Dominicain, il n’est pas exclu que l’entraîneur des Merengue décide de le garder.