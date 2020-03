OM Mercato : Recrutement estival, Zubizarreta s’active déjà

Echaudé par le cas Lihadji, l’ OM a désormais compris que cela pouvait être dangereux de prendre tout son temps avant de proposer des contrats professionnels aux jeunes du centre de formation. Pour le directeur sportif de l’ Olympique de Marseille Andoni Zubizarreta, il n’y a donc plus de temps à perdre.

L’ OM voudrait prévenir d’autres cas Lihadji

Joueur très prometteur, Isaac Lihadji refuse de signer son premier contrat professionnel avec l’ OM, son club formateur. Andoni Zubizarreta s’est agacé des réticences du jeune ailier droit et de son clan et de ce fait a mis fin aux négociations. Mais selon certains observateurs, le directeur sportif marseillais ne devrait s’en prendre qu’à lui-même pour avoir trop traîné les pas sur le dossier. Une critique que le responsable espagnol ne semble pas trouver infondée. Alors pour le patron du recrutement olympien, plus question de commettre les mêmes erreurs.

Trois jeunes proches de signer directement professionnel ?

S’il ne lui paraît plus possible de retenir Isaac Lihadji, le directeur sportif de l’ OM pourrait en revanche convaincre trois autres jeunes de 2002 de signer directement professionnel dès la fin de ce mois de mars. Selon La Provence, il s'agit de Richecard Richard et de Cheikh Souaré, à qui « les dirigeants olympiens pourraient soumettre un premier contrat pro sans passer par la case "stagiaire" ». Serait également concerné le gardien de but Fabio Vanni, régulièrement présent à l’entraînement avec l’équipe A depuis le début de l’année.

Et ce n’est pas tout. Car l’ OM pourrait aussi sceller le sort des jeunes de 2003, à savoir Ugo Bertelli, Jorès Rahou et Paolo Sciortino. En somme, le cas Isaac Lihadji aura été un mal pour un bien…