Amiens Mercato : La raison de la signature d’ Eddy Gnahoré en Chine

Eddy Gnahoré, milieu de terrain de l’ Amiens SC, a signé avec le club chinois Wuhan Zall FC. Mais selon, les informations du site Le 11 Amiénois, il a accepté de s'exiler en Chine pour un gros pactole, malgré l’épidémie du Coronavirus déclaré dans le pays.

Amiens : Eddy Gnahoré en Chine, malgré le Coronavirus

Wuhan capitale de la province du Hubei est le foyer du Coronavirus qui tue des centaines de personnes en Chine en ce moment. Mais Eddy Gnahoré a quand même signé avec ce club de la métropole chinoise, désigné comme épicentre du virus de la pneumonie virale. Les habitants de cette localité ont même été mis en quarantaine.

En effet, le joueur de 26 ans a fait l’objet d’un prêt de 9 mois au Wuhan Zall FC, club de l’élite chinoise (Chinese Super League). « Eddy Gnahoré rejoint le FC Wuhan Zall en prêt avec option d’achat ! Le milieu de terrain qui a porté le maillot amiénois à 55 reprises et a marqué 4 buts en Ligue 1 portera les couleurs du club chinois jusqu’à la fin de saison (31/12/2020). Nous lui souhaitons le meilleur des succès en Chine », a écrit l' Amiens SC dans son communiqué.

Eddy Gnahoré aurait succombé au gros salaire proposé par le Wuhan Zall

D’après les révélations de la source, le prêt du Franco-Ivoirien est assorti d’une option d’achat estimée à 5 millions d’euros. Autant dire que le club picard a fait une bonne affaire, car la valeur du joueur est estimée à 3,2 M€ par Transfermarkt.

Il faut indiquer que le championnat chinois n’a pas encore repris à cause de la pandémie de Coronavirus. Il a été reporté à une date non encore fixée. Parlant du choix surprenant d’Eddy Gnahoré, le média croit savoir qu'il a été influencé par l’offre colossale du club chinois. Selon le portail, il a touché une prime à la signature estimée à 100 000 euros et le salaire prévu dans son contrat est de 200 000 par mois.

Outre Eddy Gnahoré, les dirigeants amiénois ont aussi prêté Jack Lahne (18 ans) en Suède. Le jeune attaquant a fait l’objet d’un prêt à Örebro SK, jusqu’à la fin de la saison, mais sans option d’achat.