Dortmund Mercato : Le PSG devancé sur le dossier Jadon Sancho

Jadon Sancho, milieu de terrain du Borussia Dortmund, intéresserait fortement le PSG en vue du prochain mercato. Mais la pépite anglaise pourrait prendre un chemin bien différent de celui conduisant en Ligue 1.

Le PSG devancé par Manchester United sur la piste Jadon Sancho ?

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir les cadors européens s'activer au sujet de Jadon Sancho. Il faut dire que les performances de l’international britannique avec le Borussia Dortmund ne laissent pas insensibles.

Auteur de 17 buts et 18 passes décisives en 33 apparitions, Jadon Sancho est sans doute lancé vers sa première saison pleine avec les Marsupiaux. Et forcément, un tel talent suscite la curiosité de nombreux clubs étrangers. En France, le Paris Saint-Germain aimerait s’attacher les services de cette pépite anglaise. Le PSG songerait à l’attirer afin d’anticiper un éventuel départ de Neymar. Mais le PSG n’est pas le seul club intéressé.

En Angleterre, plusieurs clubs s’activent pour arracher la signature de Jadon Sancho. Des clubs du haut niveau, Chelsea et Liverpool, sont annoncés sur ses traces. Mais il semble qu’un club en particulier soit proche de doubler ce joli monde. Selon les informations de The Telegraph, Manchester United a pris une sérieuse avance sur ses concurrents dans ce dossier. La source explique que les Red Devils sont en pole position pour Jadon Sancho et seraient prêts à mettre le paquet pour son transfert.

Une offre de 115 M€ en préparation

La source explique que Manchester United serait prêt à formuler une offre de 115 millions d’euros pour son transfert. Une offre conséquente visant à tuer toute concurrence sur cette piste. Et pour tenter de convaincre le joueur de 19 ans, Manchester United serait prêt à lui offrir un salaire annuel d’environ 12 millions d’euros. De quoi faire réfléchir le principal concerné concernant son avenir.

Toutefois, rien n’est encore bouclé dans ce dossier. Manchester United est actuellement cinquième de Premier League. Et en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le club mancunien sera sans doute moins attractif.

De son côté, Jadon Sancho est lié au BV 09 jusqu’en juin 2022. Et l’ailier polyvalent ne veut pas prendre de décision hâtive concernant son avenir. Il reste concentré sur sa saison avec les Jaunes et Noirs qui affronteront le PSG le 11 mars prochain, en huitième de final retour de la Ligue des Champions.