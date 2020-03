PSG - Dortmund : Un match retour chamboulé par le Coronavirus ?

L’épidémie du Coronavirus pourrait avoir un impact direct sur la rencontre entre le PSG et Borussia Dortmund, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Cette rencontre européenne pourrait se dérouler à huis clos.

Le match PSG - Borussia Dortmund pourrait se jouer à huis clos

Le Coronavirus prend désormais de l'ampleur en Europe, et l’univers du football n’est pas épargné par ce fléau. En Italie par exemple - pays européen le plus touché par cette épidémie - plusieurs matchs se sont déroulés à huis clos la semaine passée. Pour le moment, la France n’a pas encore pris cette mesure drastique. Cependant, l’inquiétude et la vigilance sont de mise, vu que l’épidémie gagne du terrain. Au point où le match retour entre le PSG et Borussia Dortmund en Ligue des Champions se trouve désormais menacé.

Il est clair que la préférence de tous serait de voir un Parc des Princes rempli pour une superbe ambiance autour de cette rencontre décisive. Mais la menace d’un huis clos plane sur ce match retour. C’est d’ailleurs ce qu’indique Le Parisien.

L’UEFA se tient en alerte

Le quotidien explique qu’il existe une réelle possibilité que la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund, prévue le 11 mars au parc des Princes, se déroule à huis clos. L’UEFA se tient en alerte et surveille de très près l’évolution du virus dans la région de Paris. L’instance pourrait donc décider que la rencontre PSG - Dortmund se joue à huis clos dans le but bien évidemment de lutter contre la propagation du Coronavirus.

Une décision de l’instance qui handicaperait le PSG. Le Paris Saint-Germain devrait alors affronter le Borussia Dortmund dans une enceinte totalement vide. Mais pour l’heure, aucune décision n’a été prise par l’UEFA. En attendant, du côté du PSG, des décisions ont déjà été arrêtées.

Le Parc des Princes a été placé sous mesure particulière lors de la réception de Dijon (victoire 4-0) le week-end dernier. Pas de poignées de main entre joueurs, absence des enfants pour les escorter en début de rencontre, aucun journaliste autorisé au 1er rang de la salle de presse… Le PSG a établi son propre protocole.