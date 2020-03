PSG Mercato : Neymar ferait un forcing pour attirer Allan à Paris

Attaquant du PSG, Neymar militerait en interne pour une arrivée de son compatriote Allan. Le milieu de terrain de Naples plairait beaucoup à la direction du Paris Saint-Germain.

PSG : Neymar militerait en interne pour une arrivée d’ Allan

Le PSG semble avoir une priorité pour les prochaines sessions de mercato. Le club de la capitale semble en effet à la recherche d’un nouveau milieu de terrain afin de renforcer son entrejeu. Conscient de cette quête, Neymar semble avoir une préférence concernant l’identité du futur milieu de terrain du PSG. Puisque l’international brésilien aimerait attirer au Paris Saint-Germain son compatriote Allan, évoluant actuellement à Naples.

En effet, selon les informations du média Don Balon, Neymar militerait auprès de la direction du PSG pour le recrutement d’Allan. Le numéro 10 parisien verra-t-il son souhaité exaucé ? Il est pour l'instant trop tôt pour le dire.

Un transfert d’Allan envisagé

Durant le dernier mercato estival, Allan a en effet vu son nom circuler avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain brésilien est finalement resté au Napoli où sa relation avec les dirigeants ne semble plus au beau fixe. Embarqué dans la mutinerie qui a secoué Naples durant le mercato hivernal, Allan aurait été sanctionné par sa direction.

Et pour ne rien arranger à sa situation, le joueur de 29 ans a perdu sa place de titulaire à Naples. Il ne rentre pas dans les plans du nouvel entraineur napolitain, Gennarro Gattuso. Le coach italien préfère d’autres joueurs pour animer son entrejeu. Un manque de temps de jeu qui pousse alors le natif de Rio de Janeiro vers un départ à l’issue de la saison. Par conséquent, le club catalan pourrait profiter de la situation pour revenir à la charge dans les prochains mois pour Allan. Et pour cause, le PSG travaille déjà sur l’avenir.

Pour mémoire, Allan est lié au Napoli jusqu’en juin 2023. Il a disputé 16 rencontres de Serie A italienne cette saison.