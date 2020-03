Paris FC - RC Lens : Les grands débuts de Franck Haise en Ligue 2

Présenté vendredi dernier par Arnaud Pouille, Directeur Général du Racing Club de Lens, Franck Haise, le nouveau coach des sang et or se présente ce soir à Paris avec son groupe pour y affronter le Paris FC. Il vient ainsi remplacer Philippe Montanier pour les douze derniers matches de la Ligue 2, avec pour objectif de permettre au club de retrouver une bonne dynamique.

Franck Haise va diriger un groupe Pro pour la première fois

Pour sa première avec l’équipe professionnelle, Franck Haise avoue être resté le même. Les seules nouveautés sont d’abord la gestion de l’aspect médiatique et donc des conférences de presse et ensuite les séances d’entraînements plus complexes.

Ainsi, le nouvel entraîneur âgé de 49 ans, est installé pour au moins douze matches avec le RC Lens. Quatrième de La Ligue 2, Lens vient d’enchaîner une deuxième défaite d’affilée. A trois points de Troyes, deuxième, la montée directe en Ligue 1 sans passer par les barrages est toujours possible.

C’est l’objectif de Haise qui pourrait prolonger son bail en cas de montée en Ligue 1. Tout commence ce soir face au Paris FC, il sera question de prendre la troisième place du championnat à Ajaccio.

Une réaction attendue des joueurs par le coach et les supporters

Quoi qu’il en soit, il faudra changer les choses ce soir sur une pelouse parisienne très hostile. De ce fait, après l’électrochoc de l’équipe dirigeante à travers ce changement d’entraîneur, on s’attend à une réaction des joueurs sur le terrain et un probable nouveau dispositif tactique. Etant donné que le coach reconnaît la qualité de son effectif, il s’agira maintenant de les mettre dans les meilleures conditions pour relancer la machine à gagner.

Le Paris FC est très difficile à jouer depuis quelques matchs et compte dans ses rangs l’ancien attaquant du PSG et de l’AC Milan, Jéremy Menez.