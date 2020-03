OM : L’homme fort de Marseille, Mandanda ou Benedetto ?

Dario Benedetto a inscrit un triplé alors que Steve Mandanda a multiplié les parades pour éviter la défaite lors du choc entre le Nîmes Olympique et l’ OM (2-3). Le tout est désormais de savoir qui du buteur argentin ou du gardien français a été le principal artisan de la victoire de l’ Olympique de Marseille.

Mickaël Landreau s’enflamme pour Steve Mandanda

Pour Mickaël Landreau, présent sur le plateau du Canal Football Club, il n’y a visiblement pas débat. L’homme fort de l'OM, c’est Steve Mandanda. Et pas seulement pour le match à Nîmes, mais depuis le début de la saison. Selon l’ancien gardien, la bonne performance du capitaine marseillais cette saison est une réaction de révolte par rapport à la saison dernière. Une saison où il avait pris un peu de surpoids et où « il y avait eu une rupture avec Rudi Garcia ».

Mais cette saison, l’ancien Havrais a retrouvé un poids normal et « il y a eu une nouvelle dynamique avec ce changement d'entraîneur ». Et Mickaël Landreau de conclure : « Il est exceptionnel, et il est pour beaucoup dans la réussite marseillaise »

Steve Mandanda met en avant le collectif de l’ OM

Interrogé après la rencontre sur sa prestation, le champion du monde s’est voulu modeste. Il a expliqué que la victoire de l’ Olympique de Marseille à Nîmes était le résultat d’un effort collectif. Une situation où « tout le monde a fait ce qu'il fallait ce soir ».

Enfin, un minimum d’analyse objective interdira certainement de placer Dario Benedetto au même niveau de performance que Steve Mandanda.