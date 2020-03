ASSE : Après le derby perdu, Diony fait une promesse aux supporters

À l’image de tous les supporters de l’ ASSE, Loïs Diony était déçu après la défaite contre l’ OL dans le derby. Toutefois, l’attaquant a fait une promesse aux supporters des Verts, en vue de la demi-finale de la Coupe de France, face au Stade Rennais.

Loïs Diony rêve de qualifier l' ASSE en coupe de France

Titulairisé en pointe de l’attaque de l’ ASSE lors du derby contre l'OL dimanche soir, Loïs Diony est resté muet. Il a tiré 2 fois au but pour un seul tir cadré selon WhoScore. Et l’AS Saint-Étienne a perdu son match le plus important de la saison (2-0). Mais l’avant-centre des Stéphanois promet de rectifier le tir, dès ce jeudi 5 mars (20h55). Cela, en demi-finale de la Coupe de France, face au Stade Rennais à Geoffroy-Guichard.

« On voulait vraiment faire un résultat à Lyon pour nos supporters. On rentre malheureusement à la maison avec la défaite. On est déjà en colère de cette défaite et, je n'imagine pas, pour nos supporters », a exprimé Loïs Diony, dans des propos rapportés par le Foot01.

Mais pour mettre du baume au coeur du peuple vert, le joueur de 27 ans promet de « tout faire jeudi », lui et ses coéquipiers, afin de qualifier l’ ASSE pour la finale de la Coupe de France. Car selon lui, « ils ont obligation d’amener leurs supporters au stade de France », le samedi 25 avril 2020.

Loïs Diony pourra-t-il honorer son engagement

En tout cas, Loïs Diony et ses partenaires n’auront pas d’excuses s’ils ne parviennent pas à réagir en Coupe, pour faire oublier leurs résultats catastrophiques en Ligue 1. Rappelons que l’ ASSE est sur une série noire de 9 défaites, un match nul et une seule victoire, lors de ses 11 derniers matchs en championnat.

Elle est 16e au classement avec 29 points, à deux points de la zone rouge de relégation. Quant à Loïs Diony, il a fait 11 apparitions en Ligue 1, a été 7 fois titulaire et a marqué seulement 2 buts. Du coup, il y a de quoi douter de sa capacité à qualifier Saint-Étienne pour la finale de la coupe de France.