Coronavirus : Angers - Nantes à huis clos, Moulin n'y pense pas

Entraineur d’Angers SCO, Stéphane Moulin s'est exprimé sur la possibilité de jouer à huis clos le match contre le FC Nantes à cause du coronavirus. Le coach angevin a lâché une réponse claire sur le sujet.

Angers - FC Nantes : Stéphane Moulin donne son avis sur un éventuel huis clos

Dans le but de ralentir la propagation du coronavirus en France, le ministère de la Santé a annoncé l’interdiction des manifestations rassemblant plus de 5000 personnes sur le sol hexagonal, ainsi que celles à « caractère international » en extérieur. Dans ce contexte, de nombreux évènements sportifs sont susceptibles d'être annulés ou de se dérouler à huis clos dans les prochains jours. À commencer par les prochains matchs de Ligue 1.

C’est dans cette perspective que l’entraineur d’Angers SCO, Stéphane Moulin a été interrogé sur la possibilité de jouer la rencontre contre le FC Nantes sans les supporters dans les tribunes du stade. Le tacticien angevin est contre l'hypothèse de joueur ce derby à huis clos. Et Stéphane Moulin a justifié son point de vue. L’entraineur a expliqué qu’un « derby face au FC Nantes est toujours une fête, c'est toujours mieux quand les tribunes sont pleines » avant d’ajouter que « jouer à huis clos, ça n'aurait pas la même saveur. Le football a besoin de ses supporters », a-t-il indiqué.

Des mesures d’hygiènes et de précautions

Mais face à la propagation de l’épidémie du coronavirus, l’entraineur d’Angers SCO sait que des mesures d’hygiène et de précautions seront prises. « Le coronavirus ? Quand ça touche la santé, bien évidemment qu'il y a des mesures et des règles importantes à prendre, et il faudra les suivre. On les respectera bien sûr », a conclu Stéphane Moulin.

À noter que la rencontre entre Angers SCO et le FC Nantes est prévue ce samedi à partir de 20 heures. Les Angevins sont 13e Ligue 1 et comptent un point de retard sur le club nantais.