OM Mercato : Zubizarreta à l’oeuvre pour un retour de Batshuayi ?

L’ OM devra se renforcer en attaque la saison prochaine et aurait décidé de jeter son dévolu sur un retour de Michy Batshuayi. Si l’affaire paraît aisée parce que le Belge n’est pas un élément clé de Chelsea, l’ Olympique de Marseille pourrait cependant être obligé de livrer une rude concurrence.

Michy Barshuayi sur le départ de Chelsea la saison prochaine ?

Il a beau inscrire un triplé à Nîmes, Dario Benedetto ne peut pas faire oublier les difficultés offensives de l’ OM. Pour les recruteurs marseillais, c’est donc un secteur à renforcer en priorité lors du prochain mercato. Et la cible idéale aurait déjà été trouvée. Selon les informations divulguées par le média belge Le Soir, il s’agit de Michy Batshuayi. Un buteur qui avait fait les beaux jours de l’ Olympique de Marseille entre 2014 et 2016 (24 buts en Ligue 1), avant de s’envoler en direction de Chelsea contre 40 millions d’euros, la plus grosse vente de l’histoire du club olympien.

Mais l’aventure de Michy Batshuayi avec Chelsea n’a pas été très brillante. Successivement prêté au Borussia Dortmund, au Valence FC et à Crystal Palace, l’international belge est retourné chez les Blues. Mais son temps de jeu ne s’est pas amélioré. S’il compte 16 apparitions en Premier League cette saison, Michy Batshuayi n’a été titularisé qu’une seule fois par Frank Lampard. Autrement dit, le Diable Rouge n’est pas un élément essentiel du collectif des Blues. D’où une forte probabilité pour lui de s’en aller la saison prochaine.

L’ OM intéressé par un retour du buteur belge ?

Une option que l’ OM, en quête de renfort offensif, aimerait transformer en une réalité. D’après la source, Andoni Zubizarreta devrait bientôt s’activer pour un retour du buteur belge. Une opération qui serait d’autant aisée que l’écurie londonienne semble indiquer la porte sortie à son joueur.

Michy Batshuayi financièrement accessible aux Phocéens ?

Mais que Chelsea veuille se séparer de Michy Batshuayi ne signifie pas que l’affaire est déjà dans la poche pour l’ Olympique de Marseille. Car compte tenu de l’expérience de l’ancien Marseillais, d’autres prétendants ne manqueraient pas de se signaler. Une concurrence qui obligerait alors à miser gros pour espérer écourter le contrat du Belge, valable jusqu’en juin 2021.