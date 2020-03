Barça : Messi et Griezmann éteints, fin de l’apogée Blaugrana ?

Sommes-nous à la fin du Barça des joueurs Blaugrana qui ont longtemps été le symbole du foot de haut niveau ? Lionel Messi est aujourd’hui méconnaissable quand Antoine Griezmann est totalement transparent aux yeux des autres joueurs de l’équipe, le tout offrant un cocktail de mauvais goût.

Quique Setién peut-il sauver le FC Barça ?

La version Quique Setién du FC Barcelone ne fait pas rêver et c’est définitivement indiscutable en Espagne. Le remplaçant d’Ernesto Valverde tire le club vers le bas, une réalité confirmée par la défaite contre le grand rival le Real Madrid 2-0 le week-end passé. Mais mis à part la déconvenue lors du clasico, l’image du club, qui enchaine de mauvais résultats sur le terrain, n’est pas rehaussée par les conflits entre joueurs et dirigeants.

Si El Mundo, a finalement écrit “le Clásico du déclin”, c’est parce que les signes d'inquiétude pour le Barça sont partout. La rencontre avec le grand rival le Real Madrid n’avait jamais été aussi difficile pour le FC Barcelone qui venait de se faire manger par Naples en Ligue des Champions (1-1). Le Real Madrid de Zidane a mis fin à 9 clasico sans défaite pour les Catalans, une descente dont ils pourraient ne pas se relever cette saison.

Cette défaite de ce week-end remet forcément en lumière l’échange musclé entre Éric Abidal et Lionel Messi, mais aussi les manigances du président pour rehausser son image par la mort de celles des stars du club, la fameuse affaire I3 Ventures. Cette société de communication aurait été engagée par le Président Josep Maria Bartomeu pour vendre son image tout en discréditant Lionel Messi, Gerard Piqué et d’autres légendes du club dont il n’a pas le soutien.

Et si l’agence 13 Ventures avait réussi sa mission secrète ?

On peut dire qu’il a réussi son coup puisque Lionel Messi est aujourd’hui au plus bas de ses performances et tout le Barça ne s’en porte nullement bien. Même si l’Argentin (18 buts) est meilleur buteur de Liga après 26 journées, il peut difficilement atteindre les 36 réalisations de la saison dernière. Le match contre le Real Madrid pour le titre semble donc perdu psychologiquement après la défaite du week-end passé.

Antoine Griezmann, recruté pour relancer le club, n’apporte rien de trop optimiste. Même s’il joue pour ses compagnons de fortune, eux ne lui rendent pas la pareille sur le terrain. Le français est parfois invisible à leurs yeux et cela a été frappant lors du clasico. Une difficulté supplémentaire qui ne devrait pas aider le Barça à se sortir d’affaire.

Tout indique que la fin du Grand Blaugrana qui a longtemps fait rêver les amoureux du football européen est arrivée. Le mercato de fin de saison pourrait le confirmer avec les possibles départs de grands noms du club.