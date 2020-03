Asse : Les Verts souffrent en Ligue 1, Robert Beric marque en MLS

Ancien joueur de l’ Asse, Robert Beric est parti en Major League Soccer (MLS) où il est en train de retrouver ses sensations de buteur. Le Sloven a lancé sa saison avec son but inscrit pour son premier match avec Fire Chicago, sa nouvelle équipe.

Ex- Asse : un match = un but pour Robert Beric à Chicago

Robert Beric a joué le 1er mars passé et il a marqué. L’attaquant slovène qui a fait ses bagages à l’ As Saint-Étienne le 18 janvier passé a joué son premier match de championnat américain. Cette rencontre opposait son équipe à Seattle Sounders, victorieuse 2-1. Même si son équipe a perdu, comme l’ As Saint-Étienne lors du derby contre Lyon, Robert Beric a inscrit un but qui le prédispose à une bonne saison au sein de sa nouvelle équipe.

L’attaquant qui a passé 6 saisons à l’ Asse n’a jamais fait exploser son potentiel de grand buteur qu’il a été au Rapid Vienne. Il avait inscrit 27 buts la saison 2014-2015 avant de rejoindre le club stéphanois avec lequel il n’a jamais atteint la barre des 10 buts la saison en Ligue 1 Conforama. Son prêt en Belgique, à Anderlecht, n’avait pu le sauver.

Mais aujourd’hui, Robert Beric pourrait véritablement relancer sa carrière loin de France et Saint-Étienne, même si les fans stéphanois qui l’ont toujours porté dans leurs coeurs auraient aimé qu’il participe à sauver le club de ses actuelles difficultés.