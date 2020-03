OM Mercato : Une cible de choix déjà abandonnée par Marseille ?

L’ OM s’active déjà pour son prochain recrutement estival. Une cible de choix récemment évoquée ne serait pourtant pas accessible. D’où le conseil reçu par les recruteurs de l’ Olympique de Marseille d’oublier rapidement la piste.

M’Baye Niang dans le viseur de l’ OM ?

L’ OM devra renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Ce n’est pas une option. C’est une nécessité en vue de faire une bonne figuration en Ligue des Champions. Une compétition pour laquelle la qualification n’est certes pas encore acquise. Mais à les entendre, André Villas-Boas et Dimitri Payet sont convaincus que l’ Olympique de Marseille se qualifiera. C’est bien la raison pour laquelle le technicien portugais et son maître à jouer ont demandé aux recruteurs olympiens d’envisager un recrutement estival actif dès à présent.

Une requête qui n’est pas tombée dans des oreilles de sourd. En effet, peu de temps après, Andoni Zubizarreta aurait arrêté une première liste de cibles où M’Baye Niang occuperait une place centrale. Rien de surprenant au regard des stats de l’attaquant du Stade Rennais (14 buts cette saison). Mais l’international sénégalais serait libéré par les dirigeants rennais contre au minimum 30 millions d’euros. Le tout est donc de savoir si l’ OM peut payer ce prix.

M’Baye Niang trop cher pour le club phocéen ?

On sait l’ Olympique de Marseille en crise économique depuis l’été dernier. Cette saison, son déficit budgétaire est estimé à un peu plus de 91 millions d’euros. Dans ces conditions, on voit très mal les recruteurs olympiens aligner 30 millions d’euros pour signer M’Baye Niang la saison prochaine.

C’est clairement ce que croit Daniel Riolo. Sur les antennes de RMC Sport, le journaliste a martelé que l’ancien Milanais était une piste « impossible » pour l’ OM. Le célèbre confrère s’est par ailleurs étonné que des rédactions fassent du joueur de 25 ans une cible marseillaise alors que « l'OM doit une tonne d'argent ».