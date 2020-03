LOSC : Coup dur pour Galtier après le succès à Nantes

Après la victoire du LOSC (1-0) face au FC Nantes lors de la 27e journée de Ligue 1, Christophe Galtier vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Le coach lillois sera privé de l’un de ses milieux offensifs pour le déplacement à Brest.

LOSC : Christophe Galtier privé de l’un de ses joueurs face à Brest

Le dimanche dernier, le LOSC est allé s’imposer (1-0) face au FC Nantes dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Un précieux succès qui permet au club entrainé par Christophe Galtier de conserver sa quatrième place du championnat, à un point du Stade Rennais (3e de Ligue 1). Cette victoire face au FC Nantes permet surtout aux Dogues de maintenir l’écart avec Montpellier HSC et l’ OL, leurs poursuivants directs dans la course aux places européennes.

Le LOSC, qui n’a plus perdu à la Beaujoire depuis 2004, s’est appuyé sur Jonathan Ikoné et Renato Sanches, impressionnant dans l’entrejeu. Le milieu offensif portugais est d’ailleurs à l’origine du seul but de la rencontre. Il a délivré la passe décisive à Benjamin André, qui a inscrit l'unique but de la rencontre (58e). Une belle opération pour les Lillois en terre nantaise. Cependant, une mauvaise nouvelle a légèrement terni ce précieux succès.

Jonathan Ikoné sera suspendu

Le milieu offensif de Lille OSC, Jonathan Ikoné, a en effet écopé d'un carton jaune en fin de match face au FC Nantes. L’attaquant lillois va être suspendu pour un match par la LFP pour accumulation de cartons jaunes (3 sur ses 10 derniers matches nationaux). Le délai d'application fait que Jonathan Ikoné sera suspendu pour le déplacement au Stade Brestois, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Une mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier et les Lillois.

En attendant, le LOSC affronte ce dimanche (21h) l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Le club lillois est 4e de Ligue 1 et compte six points d’avance sur l’OL.