Barça Mercato : Après le Clasico, décision choc de Bartomeu

Battu par le Real Madrid (2-0) dimanche lors du Clasico, le Barça s’est rendu compte des limites de son effectif, à savoir le secteur offensif. Josep Maria Bartomeu aurait pris la décision de lancer des offensives en direction de joueurs offensifs en préparation du mercato estival à venir.

Le Barça devrait crever l’écran au mercato d’été

Le Barça a été incapable d’inscrire le moindre but lors du Clasico contre le Real Madrid. Pourtant, les attaquants barcelonais n’ont pas manqué d’occasions. Mais ces occasions ont été vendangées par Antoine Griezmann et Lionel Messi, les fers de lance de l’attaque catalane en l’absence de Luis Suarez. Depuis que ces joueurs classés parmi les meilleurs au monde sont restés muets, l’inquiétude ne cesse de grandir en catalogne. Le Clasico perdu a surtout fait prendre conscience aux dirigeants catalans du besoin de renforcer leur attaque.

Le Barça sort le grand jeu pour Lautaro Martinez

Josep Maria Bartomeu et son staff auraient donc décidé de jeter leur dévolu sur Lautaro Martinez. Cible de longue date de l’écurie catalane, le prodige argentin de 22 ans fait les beaux jours de l’ Inter Milan. D’après les informations de Sport, les recruteurs du Barça ont transmis une offre d’environ 70 millions d’euros en incluant Arturo Vidal et Nelson Semedo dans le deal. Et ce n’est pas tout. Pour séduire Lautaro Martinez, également visé par le Real Madrid, les Blaugranas lui proposeraient un salaire de rêve.

Reste à voir si cette offre pourra convaincre l’ Inter Milan, pas vraiment chaud pour céder sa pépite dont la clause libératoire est d’ailleurs de 111 millions d’euros. En outre, des négociations en vue d’une prolongation du contrat du joueur au club italien sont envisagées.