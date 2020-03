ASSE : L’ex-Stéphanois Jean-Michel Larqué hors de lui !

Ancienne gloire de l’ ASSE, Jean-Michel Larqué n’y est pas allé de main morte pour critiquer les joueurs de Claude Puel en grande difficulté en Ligue 1.

ASSE : Larqué accuse les joueurs et défend Claude Puel

Neuf défaites, un match nul et une victoire, lors des 11 derniers matchs de Ligue 1. C’est la triste série de l’ ASSE en ce moment en championnat. Avec 4 points pris sur 33 possibles, l’équipe de Claude Puel est 16e, à 2 points de la zone rouge de relégation. Cela, après avoir perdu le si important derby contre l’ OL (2-0). Justement cette défaite contre le voisin et ennemi de l’AS Saint-Étienne a fait réagir Jean-Michel Larqué.

D’après l’emblématique milieu de terrain du club ligérien (1966-1977), ce sont les joueurs qui sont les premiers responsables des mauvais résultats actuels de son équipe. Et non l’entraineur ! « On a l'habitude de taper sur la direction bicéphale. Non ! Les joueurs sont les premiers responsables », a-t-il déclaré sur RMC, dans l’émission Breaking Foot.

Jean-Michel Larqué ne cache pas sa grande inquiétude et sa tristesse face à la menace de relégation qui guette l’ ASSE. « Je suis triste et surtout inquiet. Quand on regarde sur la durée, c'est une véritable catastrophe. Il faut craindre le pire, car je pense que c'est une bonne peur. Il faut s'imaginer que le club est en danger, qu'il peut descendre », a-t-il prévenu, dans des propos rapportés par Evect.

D’après l’ex-joueur de Sainté, les supporters sont conscients que l'AS Saint-Étienne « est en grand danger ». Ce qui n’est pas le cas chez les joueurs. « Il y a une catégorie de personnes qui ne s'imagine pas que l' ASSE est en danger, et cette catégorie de personnes, ce sont ceux qui portent le maillot vert aujourd'hui. C'est ça qui est le plus terrible », a-t-il déploré.

M'Vila, Ruffier et Hamouma sévèrement critiqués par Larqué

Jean-Michel Larqué insiste en pointant du doigt les joueurs, dont certains ont même « des exigences », alors qu’ils « sont nuls et non investis ». Il ne s’est pas limité à accuser l’ensemble de l’équipe de Claude Puel. Le technicien de 72 ans a nommé ceux qui se croient intouchables ou se considèrent cadres et même légendes, alors qu’ils ne méritent pas ces qualificatifs.

« Quand je pense que Yann M'Vila a eu des exigences en début de saison pour que ce soit untel qui soit entraineur, ça fait des années qu'il n'a pas marqué un but ni fait une passe décisive. Il veut être exigeant ce Monsieur ? Quand je pense qu'un agent (Patrick Glanz, ndlr) dit de son joueur (Stéphane Ruffier, ndlr) que c'est une légende, et qu'on n’écarte pas une légende, il faut leur dire que l' ASSE à exister avant eux.

Que Michel Platini soit une légende, que Dominique Rocheteau soit une légende, qu'Oswaldo Piazza soit une légende, mais Stéphane Ruffier une légende, de qui se moque-t-on ? », a martelé Jean-Michel Larqué. Et ce n’est pas tout ! Selon l'ex-capitaine de Saint-Étienne, « Romain Hamouma est un intermittent du spectacle, qui a des exigences pour être cadre de l'équipe, mais qui fait un match sur dix depuis des années ».

Larqué invite les joueurs de l' ASSE à se secouer pour sauver le club

Il faut dire que le coeur de l’ancien Vert reconverti en entraineur, puis en journaliste, saigne. Or, il se dit que les joueurs de l’équipe actuelle de l’ ASSE « ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font » au peuple vert.

Pour finir, Jean-Michel Larqué a invité M’Vila, Ruffier, Hamouma et leurs coéquipiers à se secouer pour sortir Sainté du fond du classement. « Ils ont intérêt à se bouger parce que je pense que les supporters en ont ras le bol. Il faut se resserrer les coudes et s'imaginer que l'AS Saint-Étienne est en grand danger », a-t-il conclu.