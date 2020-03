OM : Manuel Chiche fait de la pub à la cérémonie des César

L’ OM s’est invité à la surprise générale à la cérémonie de remise des César, vendredi. Manuel Chiche a expliqué à La Provence pourquoi il a cité l’ Olympique de Marseille dans un contexte totalement inhabituel.

Manuel Chiche réalise son rêve avec l’ OM

L’ OM a été cité pendant la cérémonie de remise des César. Personne ne s’y attendait. Et ce n’est pas à tort. Une cérémonie de remise des César n’est pas l’événement approprié pour citer un club de football. Cependant, l’un des films à l’honneur, Parasite, a reçu le prix du meilleur film étranger. Quel rapport avec le club phocéen ?

Manuel Chiche, distributeur français du film, est supporter de l’ Olympique de Marseille. Premier élément de réponse, certes. Mais on ne voit toujours pas pourquoi l’homme de 55 ans a cité son club de coeur dans un contexte inapproprié. Alors il donne certains détails.

Il s’est retrouvé sur la scène à récupérer le César parce que le réalisateur Bong Joon-Oh, dont il est l'ami, était absent. Manuel Chiche, qui rêvait depuis longtemps de « faire un clin d’œil aux Marseillais », y a donc vu une belle occasion et en a profité « devant les caméras de Canal +, en pleine salle Pleyel… ».

Citer l’ OM dans un contexte qui ne s’y prêtait pas ! Ces potes n’ont pas vu les choses de cette façon. Eux qui « ont kiffé » massivement. Quant au distributeur lui-même, il est aux anges d'avoir enfin pu relever le défi qu’il s’était lancé, à savoir parler football dans un milieu où « le foot est encore un peu vulgaire… »

Manuel Chiche inspiré par Nîmes-OM ?

Manuel Chiche rêvait de parler de son club de coeur devant les caméras de Canal+, et il l’a fait. Mais il n’est pas exclu qu’il ait également été inspiré par le match Nîmes-OM, qu’il avait un peu suivi sur son portable juste avant de monter sur scène.

« Si je vous dis que je regardais le match sur mon téléphone pendant les César, vous me croyez ? », a relaté le natif de Marseille avant d’ajouter : « J’avais coupé le son et ça passait mal, je me suis arrêté à 1-2. Ce n’est qu’après que j’ai vu que Benedetto avait claqué un triplé ! J’ai revu le match en intégralité samedi, je n’ai pas trouvé l’OM démentiel. »