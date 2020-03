Coupe de France - ASSE : la dernière chance pour sauver la saison

L'AS Saint-Etienne va affronter le Stade Rennais jeudi soir, lors de la demi-finale de Coupe de France. Cette compétition est la dernière chance pour sauver la saison des verts.

AS Saint-Etienne : une saison a oublier en Ligue 1 Conforama

La saison 2019/20 de la Ligue 1 Conforama ne restera pas dans les annales de l'ASSE. En effet, l'équipe désormais entraînée par Claude Puel a presque tout perdu cette saison. Sur le terrain, les joueurs sont méconnaissables, il n'y a pas de véritable projet de jeu, Saint-Etienne n'est plus une équipe. En tous cas, cette affirmation est vraie pour le championnat et la Ligue Europa, deux compétitions que l'ASSE ne gagnera pas cette saison.

A seulement deux points du barragiste en championnat, l'équipe de Claude Puel lutte pour éviter la relégation en Ligue 2. Et après la défaite lors du derby perdu contre l'Olympique Lyonnais, les affaires ne semblent pas s'arranger. La coupe de France est l'ultime chance pour les verts de se qualifier pour la Ligue Europa.

Coupe de France : l'ASSE va tenter le tout pour le tout

Jeudi soir contre le Stade Rennais, ça passe ou ça casse pour l'ASSE. C'est pour le moment, le match le plus important de la saison pour la bande à Puel. Une qualification et rien d'autre contre Julien Stéphan et son équipe, tenant du titre.

Pour cette rencontre extrêmement importante, Claude Puel va une fois de plus devoir se passer de ses trois attaquants. Remis de leur blessure musculaire, Wahbi Khazri, Romain Hamouma et Arnaud Nordin ne ménagent pas leurs efforts pour revenir au plus vite à la compétition. Malgré cela, ils ne sont pas encore prêt à reprendre l'entraînement collectif. Selon les informations de Football News 24, ils suivent un protocole de reprise bien précis et aucun d'eux ne sera prêt pour le match de Coupe de France face à Rennes jeudi soir.

Claude Puel n'a donc aucun autre choix que celui de composer avec pratiquement la même équipe qui a affronté Lyon dimanche.