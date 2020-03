ASSE Ligue 1 : Saint-Étienne en ligue 2 ? Herbin donne son avis

L’ ASSE va mal et est menacée de relégation après 27 journées de Ligue 1. Robert Herbin, dans son commentaire sur le derby perdu contre l’ OL (2-0), évoque la situation de Saint-Étienne.

Robert Herbin n'imagine pas l' ASSE descendre en Ligue 2

L’ ASSE est 16e de Ligue 1 avec 29 points, devant le barragiste le Nîmes Olympique (18e avec 27 points). Cela, à 11 journées de la fin du championnat. Comptant 9 défaites, un nul et une seule victoire lors de ses 11 derniers matchs en Ligue 1, l'AS Saint-Étienne est dans une spirale très négative.

Malgré tout, Robert Herbin garde sa confiance à l’équipe de Claude Puel. À tel point qu’il n’imagine pas son équipe de coeur descendre en Ligue 2, alors que la menace de relégation est bien réelle. « Je n’ai pas envie de penser à ça. C’est de la folie de se dire qu’on peut descendre en Ligue 2 ! Je ne peux pas y croire », a confié l’ancien entraineur de l’ ASSE, au quotidien Le Progrès. Même si le technicien de 80 ans ne veut pas le croire, les Verts sont en danger et jouent le maintien en cette fin de saison.

ASSE : La Coupe de France comme priorité ?

Selon Robert Herbin, l’ ASSE doit se concentrer sur la Coupe de France en attendant de renouer avec le championnat, dimanche contre Bordeaux. En effet, les Stéphanois affrontent le Stade Rennais en demi-finale, ce jeudi 5 mars (coup d’envoi à 20h55) à Geoffroy-Guichard.

« La priorité est de jouer de manière intensive de façon à se qualifier en finale », a-t-il indiqué dans le journal régional. D’après le Sphinx, le fait d’être à 90 minutes de la finale « devrait inciter » les joueurs de Claude Puel « à se montrer beaucoup plus déterminés ».

L' OL a mérité sa victoire dans le derby, selon Herbin

Revenu sur le si important derby perdu contre le rival au Groupama Stadium, Robert Herbin a admis que l’ OL a mérité de gagner. Selon lui, « les Lyonnais étaient vraiment au-dessus ». « Le problème est récurrent, on n’a pas suffisamment de valeurs collectives. On a manqué d’audace, on était handicapé par le rythme que les Lyonnais ont tenu », a commenté le coach de l’épopée glorieuse de l’ ASSE.