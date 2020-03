Real - Barça (2-0) : Messi, la vérité sur sa prestation ratée

Le Real Madrid a battu le Barça (2-0) dimanche soir lors du Clasico retour de Liga. Lionel Messi en a surpris plus d’un pour sa prestation ratée. Mais pourquoi le capitaine barcelonais a-t-il été si fantomatique ?

Des stats très moyennes pour Lionel Messi

Le joueur était évidemment très attendu lors du Clasico. C’est le meilleur joueur du monde et ce choc lui réussit très souvent. Mais le génie argentin est passé à côté ce dimanche avec des stats vraiment moyennes. Il a raté 3 dribbles sur 4, perdu 11 duels sur 14 et le ballon 17 fois. De la part d'autres joueurs, ces stats très moyennes n’auraient pas été remarquées. Mais quand on s’appelle Lionel Messi, cette prestation, dans un Clasico crucial pour le titre, ne peut échapper à personne et suscite forcément des interrogations.

Le génie argentin blessé depuis plusieurs mois ?

Selon Fred Hermel, la prestation collective du Barça ne devrait étonner personne. Il pointe un effectif catalan très réduit et physiquement à bout. « J’ai vu un Barça qui est cuit physiquement. Mais je vous l’ai expliqué. Dès que je suis à l’antenne je vous le dis. Le Barça a 15 joueurs dans son groupe de première division. Ce n’est pas possible d’être performant dans la meilleure Liga du monde et en Ligue des Champions avec un effectif de 15 joueurs. Ils sont rincés », a-t-il expliqué dans l’émission Team Duga.

Pire, la prestation transparente de Lionel Messi serait imputable à une blessure au genou qu’il traînerait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. « Messi est blessé. Messi joue blessé », a martelé le consultant.

D’après le spécialiste du football espagnol pour RMC Sport, le Barça n’ignore pas cela. Mais Quique Setién fait semblant de ne pas le savoir parce qu’il ne peut pas se priver de son capitaine, l’effectif catalan étant déjà privé de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé.

« Bien sûr l’entraîneur ne le reconnaît pas. Hier (NDLR dimanche), j’étais à la conférence de presse et un journaliste catalan lui dit : « Il y a une rumeur comme quoi Messi serait blessé ? ». Et il lui répond « bah écoute non, il ne m’a rien dit ». Il essaie de noyer le poisson, on voit bien que Messi a des douleurs au genou depuis des semaines, voir des mois. Il est là parce qu’il (Setién) n’a pas d’autres moyens. Pour le match à Naples, Messi a joué à 20% de ses capacités. On sentait qu’il s’économisait et qu’il n’avait pas envie de jouer parce qu’il avait ces douleurs-là. Et hier on a vu un Messi fantomatique, qui n’y arrive pas physiquement, c’est tout », a raconté Fred Hermel.