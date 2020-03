OL - ASSE (2-0) : Derby, Rudi Garcia reçoit une très bonne note

Rudi Garcia et l’ OL ont battu la Juventus (1-0) en Ligue des Champions et l’ ASSE (2-0) dans le derby, en l’espace de quatre jours. Christophe Dugarry a apprécié le coaching gagnant du technicien de l’Olympique Lyonnais.

OL : Christophe Dugarry encense Rudi Garcia

L’ OL n’était pas favori contre la Juventus de Cristiano Ronaldo, en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais Rudi Garcia et son équipe ont réussi l’exploit et on gagné (1-0) à Décines mercredi dernier. Quatre jours plus tard, l’Olympique Lyonnais a infligé une défaite à son voisin et grand rival l’ ASSE (2-0), toujours dans son enceinte.

Dans son analyse sur le derby, Christophe Dugarry a aimé la gestion de Rudi Garcia. « J’ai bien aimé ce qu'a proposé Rudi Garcia en matière de composition d'équipe », a-t-il apprécié sur RMC, dans des propos rapportés par Top Mercato.

Selon les explications du consultant « la facilité aurait été de reprendre la même équipe que contre la Juventus », car comme on le dit souvent : « on ne change pas une équipe qui gagne ». Mais le coach de l’ OL « a changé, il a fait un turn-over en revenant à 4 derrière, certes en gardant la même ossature, mais en incorporant des joueurs un peu plus frais ».

Malgré ce changement, les Gones « ont gardé la même identité de jeu et la même volonté », d’après Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 a certes distribué des points à l’équipe de Rudi Garcia et a bien noté ce dernier, mais il estime « que Lyon a toujours des difficultés ». « Il n'y a pas une maîtrise pendant 90 minutes. Il ne faut pas qu'ils se croient arrivés », a commenté l’ancien joueur de Bordeaux.

L' OL peut tout perdre, selon Christophe Dugarry

En effet, l’ OL joue la demi-finale de la Coupe de France contre le PSG ce mercredi (21h05), au Groupama Stadium. Il dispute également le match retour décisif des 8es de finale de la Ligue des Champions face à la Juventus à Turin, le 17 mars. Et ce n’est pas tout, Lyon affronte encore le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue le 4 avril.

« C’est encore très long… Je pense qu'ils ne veulent pas entendre des louanges, car ils peuvent aussi tout perdre », a prévenu Christophe Dugarry.